Для кооперативного шутера Payday 2 вийшло доповнення з українським ув'язненим

Для Payday 2 вийшло нове доповнення / Overkill

Студія Overkill випустила чергову операцію Payday 2 – у ній банді належить врятувати свого друга з України (Влада), якого спіймали і почали допитувати через недавню крадіжку у тріади "Золотий кинджал".

Як завжди, у геймерів буде можливість пройти пограбування як потайним шляхом, так і у відкриту. Етап попереднього планування гнучкий, тому тактику можна міняти по ходу справи.

В магазині цифрової дистрибуції Steam за доповнення просять 129 грн. До того ж розробники випустили платний косметичний набір Guardians Tailor. У нього входять 4 маски, 2 костюми з 4 розмальовками і 2 пари рукавичок. Його оцінили в 59 грн.

Нагадаємо, кооперативний симулятор пограбувань Payday 2 вийшов ще у 2013 році, але досі не втрачає популярність – навіть через 8 років розробники активно продовжують додавати в нього платний і безплатний контент.

Payday 2 являє собою напружений епізодичний трилер, що базується на голлівудських бойовиках-аферах. Шутер пропонує гравцям величезну кількість різних персонажів, кожен з яких має свої мотиви і історію, яка привела його на нелегку доріжку грабежів і вбивств. Гру можна купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК.