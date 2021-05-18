Для всіх поціновувачів "Відьмака" від CD Projekt Red є приємна новина

The Witcher 2 виповнилося 10 років / CD Projekt Red

На честь 10-ої річниці виходу "Відьмак 2: Вбивці королів" на своєму сервісі GOG, віртуозні кіберпани вирішили безплатно роздати значний обсяг бонусних матеріалів, що належать до ігрового всесвіту "Відьмака".

У The Witcher Goodies Collection зібрані аудіо- та відеоматеріали, ілюстрації, арти, шпалери артбуки, книги і все те інше, що супроводжувало життя Геральта на всьому протязі його славної подорожі з року в рік.

Що потрібно зробити:

Увійти на https://www.gog.com/#giveaway;

На головній сторінці натиснути "отримати безплатно";

Колекція з'явиться у вас в бібліотеці https://www.gog.com/account.

Десять років промайнули перед очима хиткою низкою, але як зараз пам'ятаються і дерева флотзамської пущі, які тягнуться так високо, що за ними не видно неба, і обгризений вітром камінь Вергена, і тривожний дим над частоколом табору армії вторгнення Каедвена, і та пара мечів – срібний і сталевий – яка перекинута через праве плече, тому що так зручніше. Хіба ні?

Разом з тим поляки запустили розпродаж всієї серії в магазині GOG. Так, наприклад, третю частину пригод Геральта з усіма доповненнями можна купити з 80% знижкою всього за 111 грн. Також по знижці можна купити як першу, так і другу частини серії. Коштують вони 11 і 23 грн відповідно. Разом з тим в акції знайшлося місце і знижці на Cyberpunk 2077. Сумнозвісний проєкт віддають за 660 грн замість стандартних 829.

Очікується, що створення четвертої частини франшизи займе близько чотирьох років, а її головною героїнею стане Цірі – один з ключових персонажів сюжетної лінії Третього Відьмака і головний мотив для Геральта йти далі.