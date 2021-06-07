Доповнення Hellraid для Dying Light отримало безплатне оновлення

Доповнення Hellraid для Dying Light отримало свіже оновлення / Techland

Розробники Dying Light оголосили, що доповнення Hellraid для популярного зомбі-бойовика отримало безплатне оновлення з новими сюжетним режимом, локаціями, зброєю і різними нововведеннями.

У сюжетному режимі The Prisoner гравцям належить проникнути в храм Ва'ала, який надійно охороняється силами зла. У нагороду за його дослідження можна отримати лук Corrupted Justice, доданий в гру разом з дворучним молотом Bonecruncher і зіллям витривалості.

Окрім сюжетного режиму для Hellraid з нагородами, автори також поліпшили систему освітлення, мінікарту та інвентар, додали додаткові звуки оточення і змінили анімації. Повний список нововведень, поліпшень і змін – за посилання.

Нагадаємо, що оригінальна гра вийшла 27 січня 2015-го року для консолей PlayStation 4, Xbox One і PC. Проєкт був тепло прийнятий гравцями і критиками, а також отримав кілька нагород у номінації "Гра року". До 10 квітня в онлайн-магазинах Steam і PS Store діє 70% знижка на гру.

Трейлер Доповнення Hellraid для Dying Light

Тим часом сиквел гри нарешті отримав точну дату виходу – Dying Light 2: Stay Human вийде PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S і Xbox One 7 грудня. Ціни на стандартні версії досить демократичні. 1999 грн на консолях і 899 грн на ПК.

За словами розробників, проходити першу частину для розуміння сюжету не обов'язково. Гра підтримує кооператив до 4 гравців і запропонує безліч нових елементів паркуру, різноманітних зомбі і великий відкритий вертикальний світ. Крім того, вона вийде відразу з повною підтримкою російської мови.