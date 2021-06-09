Доступний флагман Samsung Galaxy S21 FE постав у всіх кольорах

Анонс новинки очікується в серпні поточного року, одночасно з Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3, але точна дата заходу поки не оголошена.
"Бюджетний" фанатський флагман Samsung Galaxy S21 FE, який нібито буде позиціюватися як своєрідна заміна скасованому Galaxy Note 21, вийде вже цього літа. І зараз у нас є можливість поглянути на апарат з різних сторін і оцінити всі колірні варіанти.
Відомий високою правдивістю публікацій Еван Бласс (Evleaks) поділився новою серією зображень наступника хітового Galaxy S20 FE. На рендерах гаджет фігурує відразу в п'яти кольорах, а завдяки широкому набору ракурсів повністю розкривається дизайн майбутньої "фанатської" новинки.
За даними інсайдера, пристрій буде доступний в зеленому, білому, синьому, фіолетовому і сірому варіантах забарвлення корпусу, при цьому колір металевої рамки буде відповідним. Зовні Galaxy S21 FE є чи не точною копією Galaxy S21, але, за словами інсайдера, в маркетингових матеріалах Samsung "більш схожий" з Galaxy S21 Ultra. Тобто найдоступніша модель лінійки отримає якісь функції флагмана. Тільки які саме – питання.
Що стосується характеристик, то апарату приписують 6.5-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення картинки 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Фронталка на 32 Мп врізана у верхню частину матриці, А сканер пальця інтегрований в нижню.
Анонс новинки очікується в серпні поточного року, одночасно з Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3, але точна дата заходу поки не оголошена. До речі, нова модель буде коштувати дешевше Galaxy S20 FE.