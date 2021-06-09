Доступний флагман Samsung Galaxy S21 FE постав у всіх кольорах

Інсайдер показав всі кольори Galaxy S21 FE / RTE

"Бюджетний" фанатський флагман Samsung Galaxy S21 FE, який нібито буде позиціюватися як своєрідна заміна скасованому Galaxy Note 21, вийде вже цього літа. І зараз у нас є можливість поглянути на апарат з різних сторін і оцінити всі колірні варіанти.

Відомий високою правдивістю публікацій Еван Бласс (Evleaks) поділився новою серією зображень наступника хітового Galaxy S20 FE. На рендерах гаджет фігурує відразу в п'яти кольорах, а завдяки широкому набору ракурсів повністю розкривається дизайн майбутньої "фанатської" новинки.

За даними інсайдера, пристрій буде доступний в зеленому, білому, синьому, фіолетовому і сірому варіантах забарвлення корпусу, при цьому колір металевої рамки буде відповідним. Зовні Galaxy S21 FE є чи не точною копією Galaxy S21, але, за словами інсайдера, в маркетингових матеріалах Samsung "більш схожий" з Galaxy S21 Ultra. Тобто найдоступніша модель лінійки отримає якісь функції флагмана. Тільки які саме – питання.

Що стосується характеристик, то апарату приписують 6.5-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення картинки 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Фронталка на 32 Мп врізана у верхню частину матриці, А сканер пальця інтегрований в нижню.

Анонс новинки очікується в серпні поточного року, одночасно з Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3, але точна дата заходу поки не оголошена. До речі, нова модель буде коштувати дешевше Galaxy S20 FE.