EA оголосила точний час анонсу Battlefield 6

Нову частину Battlefield анонсують 9 червня / EA

Нову частину Battlefield анонсують вже 9 червня о 18:00 за Києвом. Це стало відомо після того, як на офіційному ютуб-каналі серії Battlefield з'явилася запланована трансляція трейлера гри.

Кажуть, що показ буде йти аж 5 хвилин – хронометраж ролика можна помітити через пошук в Google. Швидше за все, нам покажуть той самий трейлер, сливи з якого активно просочувалися в інтернет останні пару тижнів.

Після невдачі Battlefield V, яка вийшла у 2018 році, а вже влітку 2020 її перестали підтримувати новим контентом (при цьому EA не виконали безліч своїх же обіцянок), фанати налаштовані досить скептично щодо нової частини, але, судячи з наявної інформації, розробники зі студії DICE готують повноцінний камбек.

Згідно з чутками, події новинки розгорнуться в недалекому майбутньому. Крім цього, деякі вважають, що сюжет нової частини буде відбуватися саме у 2042 році, коли у світі стався катаклізм, а нації розпалися. Представники DICE не раз наголошували, що з Battlefield 6 серія повернеться до своїх джерел – масштабних і реалістичних битв, взявши все найкраще зі старих частин, але вивівши це на новий рівень.

Battlefield 6 - трейлер анонсу

Battlefield виходить наприкінці року на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One і PC. За словами видавця, проєкт буде адаптований під консолі нового покоління і залучить весь їх потенціал.