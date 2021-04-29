EA свідомо "підштовхує" гравців FIFA 21 купувати лутбокси – ЗМІ

Кадр з FIFA 21 / EA

До рук новинного агентства CBC потрапили внутрішні документи Electronic Arts, в якому йдеться про прагнення видавця "зробити все можливе", аби підштовхнути гравців до покупки лутбоксів в іграх FIFA.

Днями в Мережу просочився 54-сторінковий документ зі стратегією EA по "напрямку" гравців FIFA до режиму Ultimate Team, який, судячи з усього, використовувався в рамках внутрішньої презентації компанії

На сторінці документа під назвою "П'ять речей, які вам потрібно знати" в третьому пункті підкреслюється, що гравців будуть "стимулювати до конверсії" протягом літа, а в четвертому пункті говориться, що "FUT – це наріжний камінь, і ми робимо все, що в наших силах, аби заганяти гравців туди".

На іншій сторінці, що має назву "Підвищення напруження", компанія повідомляє: "Всі дороги ведуть у FUT" і викладає стратегію, аби "викликати азарт і направити гравців у FUT з інших режимів". В окремому документі внутрішньоігрова валюта FIFA згадується як "донатна валюта".

CBC News також зазначило, що у внутрішніх повідомленнях видавця режим FIFA Ultimate Team згадується як основа всієї системи. Офіційний представник Electronic Arts відмовився дати коментар CBC, побічно підтвердивши справжність документа. Він послався на конфіденційність, зазначивши, що тези вирвані з контексту і є дезінформацією.

Electronic Arts називає режим FIFA з лутбоксами "наріжним каменем" франшизи / The Verge

Останнім часом компетентні органи різних європейських країн все частіше звертають увагу на лутбокси у відеоіграх, які є формою азартних ігор, що витягають гроші з користувачів. Electronic Arts, своєю чергою, виправдовує їх наявність відсутністю реальної вартості вмісту, називаючи елемент випадкового випадання предметів за реальні гроші "сюрприз-механікою".

Футбольний симулятор FIFA 21 від EA Sports доступний на всіх актуальних платформах – -PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One і PC.