Electronic Arts готує несподіване повернення улюбленої фанатами серії

EA працює над поверненням Dead Space / Ea

Відразу троє інсайдерів з хорошою репутацією дуже недвозначно натякнули, що видавництво EA готується повернути свою хоррор-франшизу Dead Space – в якому саме вигляді, щоправда, поки велике питання.

Можливо, шанувальників чекає м'який перезапуск на кшталт God of War (2018) – всесвіт залишиться колишнім, а історія стане новою – але з урахуванням подій оригінальної трилогії від Visceral Games.

На подібне ще кілька місяців тому натякав журналіст Джефф Грабб, зазначивши, що студія EA Motive взялася за відомий бренд видавця – цілком ймовірно, мова йшла якраз таки про Dead Space, фанати якої вже не перший рік штурмують соцмережі EA в надії хоча б на відреставрований збірник для нових консолей. Не виключено, що з Dead Space поступлять аналогічно Mass Effect – спочатку перевидання трилогії, а потім і продовження.

Як завжди, правдивість інформації може підтвердити лише офіційний анонс. Нагадаємо, що 22 липня видавець проведе вже традиційну цифрову пресконференцію EA Play Live, де очікуються ключові анонси компанії на найближчий рік.

Ретроспектива Dead Space

А тим часом творчий керівник Dead Space і частково Dead Space 2 Глен Скофілд зараз працює над духовним спадкоємцем хорора в особі The Callisto Protocol. Він вийде на ПК і консолях у 2022 році.