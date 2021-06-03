Epic Games Store почав роздавати містобудівний симулятор виживання Frostpunk

В EGS почалася роздача Frostpunk / 11 Bit Studios

Настав четвер, а це означає, що магазин Epic Games Store запустив нову щотижневу роздачу. Протягом семи днів користувачі можуть додати у свою бібліотеку містобудівний "виживач" Frostpunk.

Frostpunk – це атмосферний постапокаліптичний стімпанк-проєкт про виживання в напівзамерзлому світі, дія якого розгортається в кінці XIX століття. За фактом, це суміш містобудівного симулятора та гри про виживання, з тією тільки умовою, що виживає тут не одна людина, а відразу ціла громада.

Frostpunk можна забрати до 18:00 за Києвом 10-го червня. Що отримають гравці наступного четверга? EGS задав інтригу – знову якась таємна гра. Паралельно в онлайн-магазині компанії Epic Games проходить великий "мегараспродаж", в рамках якого можна придбати як відносно свіжі релізи на кшталт Outriders і Cyberpunk 2077, так і більш старі, але перевірені часом тайтли.

З цікавих пропозицій можна відзначити:

Трейлер Frostpunk

А для тих, хто надає перевагу грати на PlayStation, в онлайн-магазині компанії Sony PS Store проходить свій мегарозпродаж, який налічує понад 500 товарів, включаючи релізи поточного року, гучні ексклюзиви і просто хіти.

В рамках акції можна, зокрема купити ігри та аксесуари для PlayStation 5. Наприклад, з невеликою знижкою доступні Demon's Souls, "Людина-павук: Майлз Моралес", а також геймпад DualSense.