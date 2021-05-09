УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Фанати були почуті: Samsung випустила в Україні здешевлений Galaxy S20 FE

9 травня 2021, 18:30

Раніше в Україні продавали лише версію з Exynos 990, яким користувачі були незадоволені.

Samsung
В Україні вийшов Samsung Galaxy S20 FE на Snapdragon 865 / RTE

Без гучних презентацій і пресрелізів компанія Samsung розпочала продаж в Україні нової версії свого "фанатського" смартфона Galaxy S20 FE. Від моделі 2020-го року вона відрізняється новим процесором.

Субфлагман на замовлення фанатів був представлений у двох версіях: перший з підтримкою LTE і процесором Exynos 990, другий з підтримкою 5G і чіпом Snapdragon 865. В Україні до цього моменту офіційно продавалася лише перша версія.

Тепер же в нашій країні з'явиться версія зі Snapdragon 865 – щоправда, без підтримки мереж п'ятого покоління. Втім, в Україні таких мереж практично немає, тому відсутність підтримки 5G складно назвати критичним недоліком. Офіційно про це компанія ще ніде не оголосила. Вочевидь, анонс буде після травневих свят.

Нова версія Samsung Galaxy S20 FE має маркування G780G, тоді як торішня версія позначається як G780F. Доступно 6 кольорів і дві версії, з 6 ГБ ОЗУ і накопичувачем на 128 ГБ за 17 999 грн, і з 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 256 ГБ за 20 999 грн.

false

Нагадаємо, Samsung Galaxy S20 FE (версія для фанатів) був розроблений після проведеного опитування серед фанатів бренду. В Samsung запевняють, що компанія опитала більше ніж 10 000 шанувальників бренду по всьому світу, бажаючи з'ясувати, які функції найбільш важливі для користувачів.

Смартфон отримав 6,5-дюймовий AMOLED-екран з підтримкою 120 Гц, потрійну камеру і швидку зарядку на 25 Вт. Українські користувачі негативно висловлювалися щодо фірмового чіпа Exynos 990, і, вочевидь, претензії були почуті.

Раніше цього року компанія Samsung почала продавати в Україні новий бюджетний смартфон Galaxy A02. За словами виробника, новинка забезпечує довгий час автономної роботи і широкий спектр мульти- і медіаможливостей. Флагман доступний в трьох кольорах за рекомендованою ціною від 3199 грн.

смартфоны Samsung
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Лікар розповіла, чим небезпечна вівсянка для організмуЛікар розповіла, чим небезпечна вівсянка для організму Експерт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на УкраїнуЕксперт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на Україну Як визначити розмір пеніса чоловіка по його обличчюЯк визначити розмір пеніса чоловіка по його обличчю Київ виходить з орбіти інтересів США: ЗМІ дізналися деталі візиту БлінкенаКиїв виходить з орбіти інтересів США: ЗМІ дізналися деталі візиту Блінкена Леся Нікітюк відреагувала на секс-скандал з Костянтином МеладзеЛеся Нікітюк відреагувала на секс-скандал з Костянтином Меладзе

Останні новини

15:05
Пам'ятаєте Clubhouse? Соцмережа нарешті запустила додаток для Android
14:57
Російського гонщика на Формулі-1 обігнали і принизили непристойним жестом Відео
14:43
У Слузі народу назвали три умови для отримання нового траншу МВФ Відео
14:38
Найпопулярніший суп Том ям: смачний рецепт в домашніх умовах Відео
14:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на два дні: виклик молодика і згасання почуттів Відео
Реклама
14:28
Apple готує портативну ігрову консоль на зразок Nintendo Switch – ЗМІ
14:22
В Україні зникла червона зона карантину: Ляшко звернувся до українців Відео
14:15
У Бразилії копи пов'язали ексбойовика "ДНР" Лусваргі зі зброєю і наркотиками Відео
14:02
Непрощенні помилки макіяжу, які старять жінок Відео
13:57
У США звинуватили Путіна в репресіях за методом Китаю Відео
13:40
DOOM, Fallout, TES і не тільки: в Steam стартував розпродаж ігор Bethesda
13:26
Євробачення-2021: після репетиції Go-A потрапили в топ-10 претендентів на перемогу Відео
13:17
Уперше за 13 років американський фрегат берегової охорони зайшов до Одеси Відео
13:00
У Sony визнають, що дефіцит консолей PS5 збережеться і у 2022 Відео
12:59
У РФ нахабно відповіли на вимогу Чехії про компенсацію за вибухи на складах Відео
12:45
Нідерланди подали позов проти Росії через збитий над Донбасом Боїнг МН17 Відео
12:40
У моді незрівнянні жіночі сорочки: з чим носити сміливу пропозицію весни Фото Відео
12:23
Оновлено рейтинг найпотужніших та найвигідніших Android-флагманів
12:19
Байден обговорить Україну з лідерами країн східного флангу НАТО Відео
12:08
У Львові випала з вікна і розбилася на смерть дворічна дитина Відео
Реклама
11:53
Колишній головлікар медзакладу, де лежав Навальний, знайшовся живим Відео
11:48
Україну атакує холодний циклон: коли та де чекати злив з грозами Відео
11:41
В Індії вилікувалися від COVID-19 атакує небезпечний "чорний" грибок Відео
11:35
Глава МЗС Німеччини дав знак Росії, що ЄС готовий відновити діалог Відео
11:16
Смачний весняний салат: 5 простих рецептів Відео
11:03
У Євросоюзі поставили "діагноз" відносинам з РФ, що погіршуються Відео
10:50
Названо шість диких, але здійсненних поз для сексу, про які ви раніше не чули Відео
10:44
"Україну дістають, як щура": експерт пояснив провал з візитом Блінкена Відео
10:37
У літаку з Києва до Домінікани українці відгризли ніготь і подряпали обличчя
10:18
Путін все більше схожий на загнаного щура Погляд
09:38
Країни ЄС поки не готові прийняти Україну до своїх лав - посол Відео
09:33
Трагедія в Дніпрі: чоловік, який впав на жінку з 8-го поверху покалічив її та загинув
09:33
Лікар розповів, як можна уникнути старіння тіла в молодому віці Відео
08:58
Українців порадували різким потеплінням з температурою до +27 градусів Відео
08:54
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
08:49
Коли в Україні зникнуть кулачні бої на 9 травня Погляд
08:37
Хакерів РФ звинуватили в кібератаці на трубопровід США Colonial Pipeline Відео
08:20
Постійна втома: шість ознак того, що це пов'язано з їжею Відео
08:17
Коронавірус в Україні пішов на спад: за добу виявлено менш як 3 тисячі хворих Відео
07:59
Стало відомо, куди везло російську зброю перехоплене США судно Відео
Реклама
07:42
Експерт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на Україну Відео
07:23
У США через хакерську атаку оголосили надзвичайний стан Відео
07:15
Сидіти в позі "нога на ногу": в чому небезпека такого положення Відео
06:58
Чому Байден навряд чи приїде в Україну Погляд
06:30
Магнітна буря з 11 травня 2021: як пережити червоний удар в 6 балів Відео
05:59
Ілларіонов пояснив, чим загрожує Україні угода Байдена і Путіна Відео
05:27
Руйнівні санкції: експерт назвав гігантську суму втрат режиму Путіна Відео
05:04
Колишній радник Путіна виступив зі звинуваченням на адресу Байдена через Україну Відео
04:22
У Білорусі зробили попередження опозиції у разі відходу Лукашенка Відео
02:16
Експерт розкрив сценарій нового військового нападу Росії на Україну Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти