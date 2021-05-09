Фанати були почуті: Samsung випустила в Україні здешевлений Galaxy S20 FE

В Україні вийшов Samsung Galaxy S20 FE на Snapdragon 865 / RTE

Без гучних презентацій і пресрелізів компанія Samsung розпочала продаж в Україні нової версії свого "фанатського" смартфона Galaxy S20 FE. Від моделі 2020-го року вона відрізняється новим процесором.

Субфлагман на замовлення фанатів був представлений у двох версіях: перший з підтримкою LTE і процесором Exynos 990, другий з підтримкою 5G і чіпом Snapdragon 865. В Україні до цього моменту офіційно продавалася лише перша версія.

Тепер же в нашій країні з'явиться версія зі Snapdragon 865 – щоправда, без підтримки мереж п'ятого покоління. Втім, в Україні таких мереж практично немає, тому відсутність підтримки 5G складно назвати критичним недоліком. Офіційно про це компанія ще ніде не оголосила. Вочевидь, анонс буде після травневих свят.

Нова версія Samsung Galaxy S20 FE має маркування G780G, тоді як торішня версія позначається як G780F. Доступно 6 кольорів і дві версії, з 6 ГБ ОЗУ і накопичувачем на 128 ГБ за 17 999 грн, і з 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 256 ГБ за 20 999 грн.

Нагадаємо, Samsung Galaxy S20 FE (версія для фанатів) був розроблений після проведеного опитування серед фанатів бренду. В Samsung запевняють, що компанія опитала більше ніж 10 000 шанувальників бренду по всьому світу, бажаючи з'ясувати, які функції найбільш важливі для користувачів.

Смартфон отримав 6,5-дюймовий AMOLED-екран з підтримкою 120 Гц, потрійну камеру і швидку зарядку на 25 Вт. Українські користувачі негативно висловлювалися щодо фірмового чіпа Exynos 990, і, вочевидь, претензії були почуті.

Раніше цього року компанія Samsung почала продавати в Україні новий бюджетний смартфон Galaxy A02. За словами виробника, новинка забезпечує довгий час автономної роботи і широкий спектр мульти- і медіаможливостей. Флагман доступний в трьох кольорах за рекомендованою ціною від 3199 грн.