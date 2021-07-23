Футуристичний "портал" з’єднав Литву з Польщею: диво техніки може з'явитися і в Україні

Литву з Польщею з'єднав портал / VILNIUS TECH

У Польщі та Литві побудували портали для "телепортації", що з'єднує два історично пов'язаних міста – Люблін і Вільнюс. Цей портал дозволяє безпосередньо бачити, що роблять люди в Любліні, а польському народу дивитися, що відбувається в столиці Литви.

Автор ідеї порталу Бенедиктас Гіліс спеціально не став придумувати, як передавати з міста в місто звук, аби мовний бар'єр не відлякував нікого, йдеться в сюжеті ТСН

"Ми вирішили не додавати жодного звуку, аби люди спілкувалися, використовуючи найдавнішу мову людства - мову жестів. Адже хоча слова допомагають спілкуватися, ми насправді зустрічаємося там, де тиша між словами", – розповідає автор.

Ідея допомогти людям відчути єднання один з одним навіть на відстані прийшла Бенедиктасу задовго до пандемії, але під час всесвітнього карантину стала ще актуальнішою. Пристрій лише виглядає просто: потрібно врахувати перепад температур на вулиці, сконструювати скло, яке витримує пряме потрапляння сонця і при цьому – ударостійке, просто про всяк випадок. Аби сконструювати вікно в інше місто знадобилося 5 років, 50 людей і 200 тисяч євро - на два портали.

Автор мріє про мережу порталів, аби однієї секунди ти махав комусь у Любліні, потім – в Нью-Йорку, Дубаї, Найробі, Києві. Вікон в інші міста, обіцяє Бенедіктас, вже дуже скоро побільшає. А незабаром такий портал може з’явитися і в Україні, автор проєкту спілкувався з українським послом, йому ця ідея сподобалася.

Нагадаємо, 30 червня у Києві офіційно запрацював український офіс Apple. Втім, чекати відкриття в Україні фірмової рітейл-мережі Apple найближчим часом не варто, а ось раніше недоступні онлайн-сервіси та послуги компанії можуть запуститься вже в найближчому майбутньому.

Очікується, що український офіс Apple візьме на себе ввезення і розмитнення всіх пристроїв власного виробництва, що дозволить боротися з "сірим" імпортом. ЗМІ стверджують, що тепер ніхто з великих партнерів в Україні більше не зможе провозити неофіційно частину сірого товару. Крім цього, тепер купертинівці контролюватимуть якість надаваних консультацій в магазинах офіційних реселерів на території України.