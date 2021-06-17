Гаджет дня: "магічна" куля, що перетворює Apple Watch в настільний годинник

Підставка для Apple Watch, що перетворює їх в настільний годинник / NightWatch

Стартап NightWatch придумав унікальний аксесуар, який в одну дію перетворює будь-яку модель Apple Watch в стильний настільний годинник. Док виконаний з оргскла і нагадує "магічну кулю".

Сама конструкція аксесуара нехитра. Ззаду є спеціальна виїмка, в яку вставляється оригінальна зарядка Apple Watch, а також сам смарт-годинник. Пристрій збільшує зображення на циферблаті і підсилює звуки повідомлень і будильника, пише The Verge.

Крім того, вивести годинник зі сплячого режиму можна просто доторкнувшись до скла. Коли вже пора прокидатися, Apple Watch легко від'єднуються від конструкції: ніяких кріплень в підставці немає, тільки магніт в зарядній шайбі. Провід в комплекті не передбачено, але, як і у випадку з годинником, підійде будь-який зарядний кабель для купертінівського смарт-годинника.

"Куля" доступна для попереднього замовлення на сайті виробника за 50 доларів (приблизно 1399 грн). Компанія обіцяє відправити замовлення першим покупцям в кінці червня 2021 року, а з 21 червня відкриє продажі на Amazon.

Раніше ми розповідали про не менш цікавий гаджет – розумні навушники, що підбирають музику під настрій. Розробка пристрою зайняла приблизно 10 років, а перші постачання заплановані на травень 2022 року.