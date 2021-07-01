Геймерам віддають безплатно незвичайну головоломку від лауреата премії BAFTA

The Spectrum Retreat безплатно доступна в EGS / Epic Games

Магазин Epic Games Store продовжує щотижневу роздачу безплатних ігор. Протягом семи днів користувачі можуть додати у свою бібліотеку головоломку The Spectrum Retreat, створену лауреатом премії BAFTA-Деном Смітом.

The Spectrum Retreat обіцяє цікаві загадки і незабутню пригоду в бездоганному і надприродному готелі The Penrose. А ще у гри пристойні оцінки від критиків.

The Spectrum Retreat – захоплива гра-головоломка від першої особи, дія якої відбувається в недалекому майбутньому. Досліджуючи приголомшливий готель The Penrose в стилі ар-деко, ви почнете розкривати і його секрети, і таємниці, що оточують ваше перебування в ньому. На шляху до правди вас чекає безліч колірних загадок і головоломок-перешкод, і буде ставати все страшніше від того, чи варто викривати свої наміри, – з опису гри.

Отримати гру можна протягом тижня, до 8 липня 18:00 за Києвом. А через тиждень користувачі магазину зможуть забрати відразу дві гри: симулятор будівництва мостів у всесвіті "Ходячих мерців" Bridge Constructor: The Walking Dead і натхненну вікторіанською епохою "три в ряд" стратегію Ironcast.

Паралельно в магазині PlayStation йде розпродаж "Піврічні пропозиції", яка триватиме до 8 липня. Ціни були знижені не тільки на старі хіти, але і на свіжі тайтли, що вийшли менше ніж рік тому.

А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в Steam, де на знижки вирушили тисячі ігор, включаючи Mass Effect: Legendary Edition, Cyberpunk 2077 і Horizon Zero Dawn.