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Google презентувала бюджетні бездротові навушники Pixel Buds A

4 червня 2021, 12:25

Новинка доступна для попереднього замовлення за ціною в 99 доларів (~2700 грн).

Pixel Buds A
Google представила Pixel Buds A / The Verge

Без офіційних презентацій в онлайн-магазині компанії Google з'явилися нові навушники Pixel Buds A. За запевненнями розробника, новинка забезпечує насичений високоякісний звук незалежно від того, що користувач слухає.

Зовні навушники нічим не відрізняються від свого старшого побратима, але цінник майже вдвічі нижчий. Заради цього компанія прибрала бездротову зарядку і управління свайпами для перемикання треків і регулювання гучності.

За звук в новинці відповідають 12-мм динамічні драйвери з технологією посилення низьких частот Bass Boost. Крім того, при переміщенні між гучними і тихими місцями адаптивний звук регулює гучність відповідно до навколишнього оточення. Наприклад, Pixel Buds A почнуть грати голосніше на вулиці або в метро, а вдома або в офісі стануть тихіше.

Новинка позбавлена активного шумозаглушення, підтримує переклад в реальному часі більш ніж на 40 мов, працює з голосовим асистентом Google, а також має захист від поту і бризок. У Pixel Buds A пропонуються три розміри амбушур і усталювальну дугу, тому навушники залишаються на місці і створюють м'яке ущільнення для приголомшливого звучання.

ТЕХНІЧНІ характеристики Pixel Buds A:

  • Габарити навушника: 20, 5х29, 2х17, 5 мм
  • Габарити кейса: 62, 9х46, 9х24, 8 мм
  • Вага навушника: 5,1 г
  • Вага кейса з навушниками: 53,8 г
  • Динаміки: 12 мм
  • Шумозаглушення: пасивне
  • Зв'язок: Bluetooth 5.0, USB Type-C
Pixel Buds A

Великі західні ЗМІ та блогери вже поділилися своїми враженнями від Pixel Buds A. Журналіст The Verge Кріс Уелч позитивно відгукнувся про новинку, заявивши, що за якістю звучання здешевлені Pixel Buds A за 99 доларів нічим не поступаються стандартним Pixel Buds (2020) за 179 доларів. Власники Pixel Buds другого покоління з першої партії скаржилися на розриви з'єднання і раптові переривання відтворення – це пофіксили.

Також зміни торкнулися і плавця, що утримує навушник у вусі. Він став м'якше і менше. Загалом, це саме той випадок, коли дуже добре попрацювали над помилками, випустивши якісний і класний продукт.

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Google Pixel Buds A працюють на одному заряді до 5 годин, а футляра вистачить ще на 19 годин. Аудіогаджет з'явиться у продажу 17 червня у двох кольорах: Clearly White ("Чисто білий") і Dark Olive ("Темно-оливковий"). Навушники доступні для попереднього замовлення в США і Канаді за ціною в 99 доларів (~2700 грн).

В Україні офіційних поставок чекати не варто, але перекупники напевно з часом їх привезуть.

Тижнем раніше Google спростила перенесення фотографій з Gmail в "Google Фото". У поштовому додатку з'явилася кнопка "Зберегти в фото". Вона дозволяє автоматично зберігати фотографії з вкладень Gmail прямо в "Google Фото".

Втім, є один нюанс – в цей час функція працює тільки для зображень у форматі JPEG. Функція працює рівно так, як підказує логіка – і дозволяє в одне натискання відправляти фото з поштовика в сховище Google Photos. До слова, вже добре знайома кнопка "Add to Drive" поки залишається.

Google
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