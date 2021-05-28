Google спростила перенесення фотографій з Gmail в "Google Фото"

Google спрощує перенесення фотографій з Gmail в "Google Фото" / Google Blog

За тиждень до відключення нескінченного сховища фотографій в хмарі Google додала в вебверсію Gmail нову кнопку "Зберегти в фото" – для швидкого збереження фотографій в "Google Фото".

Відзначається, що раніше користувачам доводилося спочатку завантажувати зображення, а вже потім вручну додавати їх в "Фото". Тепер переносити фотографії з Gmail в "Google Фото" стало простіше.

Втім, є один нюанс – в цей час функція працює тільки для зображень у форматі JPEG. Функція працює рівно так, як підказує логіка – і дозволяє в одне натискання відправляти фото з поштовика в сховище Google Photos. До речі, вже добре знайома кнопка "Add to Drive" поки залишається.

Нова можливість відкрита для клієнтів Google Workspace і G Suite, а також для користувачів з особистими обліковими записами Google. У найближчі 15 днів нова функція стане доступна по всьому світу.

Нагадаємо, що згідно з новим правила зберігання даних в акаунтах Google, сервіс почне стягувати плату за зберігання фотографій в "високій якості" після подолання ліміту в 15 ГБ. Важливо відзначити, що будь-які зображення, завантажені до набрання чинності, не будуть враховуватися при новому ліміті.

Детальніше дізнатися про те, які зміни з'являться в "Google Фото" з 1 червня, можна за посиланням.