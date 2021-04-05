Google в Україні оштрафовано на мільйон гривень - АМКУ

Google в Україні оштрафовано на мільйон гривень / Reuters

Google в Україні оштрафували на 1 мільйон гривень за те, що компанія не надала інформацію за запитом влади. Йдеться про розслідування блокування облікового запису українського ФОПу в додатку "Google Мій бізнес".

Таке рішення ухвалив Антимонопольний комітет України (АМКУ). "Розмір штрафу визначається обтяжувальними обставинами, а саме тим фактом, що ТОВ "Гугл" не надавало комітету запитану інформацію понад рік", - йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.

У відомстві уточнили, що таке рішення ухвалила тимчасова адміністративна колегія комітету на засіданні 2 квітня 2021 року.

"Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису в додатку Google Мій бізнес", - сказано у повідомленні.

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