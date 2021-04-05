Google в Україні оштрафовано на мільйон гривень - АМКУ

Інтернет-гігант не надав українській владі інформацію про підприємця, за що був оштрафований.
Google в Україні оштрафували на 1 мільйон гривень за те, що компанія не надала інформацію за запитом влади. Йдеться про розслідування блокування облікового запису українського ФОПу в додатку "Google Мій бізнес".
Таке рішення ухвалив Антимонопольний комітет України (АМКУ). "Розмір штрафу визначається обтяжувальними обставинами, а саме тим фактом, що ТОВ "Гугл" не надавало комітету запитану інформацію понад рік", - йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.
У відомстві уточнили, що таке рішення ухвалила тимчасова адміністративна колегія комітету на засіданні 2 квітня 2021 року.
"Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису в додатку Google Мій бізнес", - сказано у повідомленні.
Google в Україні - про що йшлося раніше:
- Компанія Google планує почати з червня 2021 року утримувати податки з доходів блогерів, які працюють на відеострімінговій платформі YouTube.
- У Раді готуються запровадити податок для інтернет-гігантів на кшталт Google, EGS і Steam. Потенційно це означає значне зростання цін на цифрові ігри (імовірно на 20%).