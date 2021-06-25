Групові відеодзвінки стали доступні в Telegram в рамках свіжого оновлення

Вийшов Telegram версії 7.8 / Telegram.org

Месенджер Telegram оновився до версії 7.8 на Android, iOS і macOS і до версії 2.8 на десктопної версії. Завезли анімовані фони, нові анімовані емодзі та анімації при відправці повідомлень.

Крім того, можна включити відеотрансляцію з камери або зображення з екрана в голосовому чаті будь-якої групи. Це дозволить використовувати голосові чати для онлайн-уроків, ділових зустрічей або сімейних зборів. Всі подробиці нижче.

Групові відеовиклики

Голосовий чат у будь-якій групі можна вмить перетворити на груповий відеовиклик - достатньо увімкнути камеру, натиснувши кнопку камери поряд з кнопкою мікрофона. Натисканням на будь-яке відео його можна розгорнути на повний екран. Ви також можете прикріпити відео одного зі співрозмовників, і це відео залишиться на екрані навіть тоді, коли говоритиме хтось інший.

Почати голосовий чат у групі може будь-який її адміністратор. Для цього потрібно зайти в профіль групи та вибрати потрібну опцію з меню ⋮. На iOS кнопка голосового чату знаходиться просто під фотографією групи.

У голосових чатах кількість присутніх не обмежена. Водночас, функціями відеовиклику зможуть скористатися лише перші 30 людей, що приєдналися до голосового чату. Невдовзі ми збільшимо цей ліміт, і користувачі зможуть використовувати відеовиклики для проведення масових трансляцій на кшталт онлайн-подій чи ігрових стрімів.

Демонстрація екрана

Крім відео, можна демонструвати екран. Обома функціями можна користуватись одночасно.

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Запустити демонстрацію можна в меню опцій голосового чату (⋮ або ⋯).

Шумозаглушення за бажанням

У цій версії шумозаглушення було покращено, щоб ви могли насолоджуватися якісним звуком без стороннього шуму. Крім цього, тепер шумозаглушення можна вимкнути.

Підтримка планшетів та комп'ютерів

На великому екрані планшета, ноутбука чи комп’ютера можна побачити більше. Ви можете розгорнути список присутніх праворуч, а в лівій частині бачити сітку з відео декількох присутніх одночасно.

На комп’ютері голосовий чат відкривається в окремому вікні, тож можна розділити екран і одночасно писати та розмовляти. При демонстрації екрана можна показувати не цілий екран, а лише конкретну програму.

Демонстрація екрана автоматично прикріплюється на повний екран для всіх учасників. Це зручно при проведенні робочих нарад та презентацій.

ОКрім групових відеодзвінків в Telegram з'явилися анімовані фони для чатів, анімації при відправці повідомлень, кнопка меню у ботів, нові можливості для імпорту стікерів, підказки про актуальність даних та інші.