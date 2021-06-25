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Групові відеодзвінки стали доступні в Telegram в рамках свіжого оновлення

25 червня 2021, 17:13

Також завезли анімовані фони, нові анімовані емодзі та анімації при відправці повідомлень.

Telegram
Вийшов Telegram версії 7.8 / Telegram.org

Месенджер Telegram оновився до версії 7.8 на Android, iOS і macOS і до версії 2.8 на десктопної версії. Завезли анімовані фони, нові анімовані емодзі та анімації при відправці повідомлень.

Крім того, можна включити відеотрансляцію з камери або зображення з екрана в голосовому чаті будь-якої групи. Це дозволить використовувати голосові чати для онлайн-уроків, ділових зустрічей або сімейних зборів. Всі подробиці нижче.

Групові відеовиклики

Голосовий чат у будь-якій групі можна вмить перетворити на груповий відеовиклик - достатньо увімкнути камеру, натиснувши кнопку камери поряд з кнопкою мікрофона. Натисканням на будь-яке відео його можна розгорнути на повний екран. Ви також можете прикріпити відео одного зі співрозмовників, і це відео залишиться на екрані навіть тоді, коли говоритиме хтось інший.

  • Почати голосовий чат у групі може будь-який її адміністратор. Для цього потрібно зайти в профіль групи та вибрати потрібну опцію з меню ⋮. На iOS кнопка голосового чату знаходиться просто під фотографією групи.

У голосових чатах кількість присутніх не обмежена. Водночас, функціями відеовиклику зможуть скористатися лише перші 30 людей, що приєдналися до голосового чату. Невдовзі ми збільшимо цей ліміт, і користувачі зможуть використовувати відеовиклики для проведення масових трансляцій на кшталт онлайн-подій чи ігрових стрімів.

Демонстрація екрана

Крім відео, можна демонструвати екран. Обома функціями можна користуватись одночасно.

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  • Запустити демонстрацію можна в меню опцій голосового чату (⋮ або ⋯).

Шумозаглушення за бажанням

У цій версії шумозаглушення було покращено, щоб ви могли насолоджуватися якісним звуком без стороннього шуму. Крім цього, тепер шумозаглушення можна вимкнути.

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Підтримка планшетів та комп'ютерів

На великому екрані планшета, ноутбука чи комп’ютера можна побачити більше. Ви можете розгорнути список присутніх праворуч, а в лівій частині бачити сітку з відео декількох присутніх одночасно.

На комп’ютері голосовий чат відкривається в окремому вікні, тож можна розділити екран і одночасно писати та розмовляти. При демонстрації екрана можна показувати не цілий екран, а лише конкретну програму.

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Демонстрація екрана автоматично прикріплюється на повний екран для всіх учасників. Це зручно при проведенні робочих нарад та презентацій.

ОКрім групових відеодзвінків в Telegram з'явилися анімовані фони для чатів, анімації при відправці повідомлень, кнопка меню у ботів, нові можливості для імпорту стікерів, підказки про актуальність даних та інші.

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