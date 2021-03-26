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Студія GSC Game World поділилися новими подробицями S.T.A.L.K.E.R. 2

26 березня 2021, 12:42

У 6-хвилинному відео можна побачити спорядження угруповань "Обов’язок" і "Свобода", моделі зброї та редактор NPC, який дозволяє налаштовувати зуби персонажів.

S. T. A. L. K. E. R. 2 сталкер / SGC
Нові деталі по S.T.A.L.K.E.R. 2 / SGC

У Мережі передчасно з'явився новий ролик довгоочікуваного українського шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 у форматі щоденників розробників.

У відео демонструються оновлені моделі броні і деякі види зброї. Новими кадрами ігрового процесу обіцяють поділитися протягом поточного року. Гра створюється для ПК і консолей нового покоління.

Головна особливість, яку ми дізналися з трейлерів – розробники з GSC Game World зуміли зробити "унікальну посмішку" для кожного NPC. Справа не обмежується звичайними пресетами, оскільки на основі UE4 розробники зуміли створити інструментарій, за допомогою якого вони можуть змінювати вигляд кожного зуба, як їм це заманеться.

Ролик повинні були показати в рамках шоу про ігри від команди Xbox, яке розпочнеться сьогодні о 18: 00 за Києвом. В ході трансляції глядачам продемонструють більше ніж 100 ігор від незалежних розробників з усього світу і розкажуть про проєкти, які з'являться на Xbox і в передплатному сервісі Xbox Game Pass.

Щоденник розробників S.T.A.L.K.E.R. 2

Втім, коли сам S.T.A.L.K.E.R. 2 надійде в продаж, поки невідомо. Гра готується до виходу на ПК і Xbox Series X/S. У день релізу в шутер зможуть зіграти безплатно передплатники сервісу Game Pass.

Місяцем раніше студія GSC Game World запропонувала всім шанувальникам оцінити нову атмосферну музичну композицію з гри, що отримала назву "Zone Dreams".

S. T. A. L. K. E. R. 2
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