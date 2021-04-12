Хідео Кодзіма побив горщики з Sony і переметнувся до Microsoft – ЗМІ

Кодзіма веде переговори з Microsoft / VentureBeat

Все ж фігурка Люденса на полиці глави Xbox не була випадковістю, тільки здогадки про вихід Death Stranding в Game Pass виявилися сущим дрібницею в порівнянні з тим, що насправді відбувалося за лаштунками.

Авторитетний журналіст Джефф Грабб з VentureBeat запевняє, що Kojima Productions і Microsoft вели переговори щодо видавництва нової гри Хідео.

Який сьогодні статус цих переговорів ми лише можемо здогадуватися, можливо, Філ Спенсер [глава Xbox] тільки зробив пропозицію геймдизайнеру, а може, все вже давно підписано і нам залишається тільки чекати анонс. Також можливий варіант, що Кодзіма вирішив кудись прилаштувати той скасований епізодичний хорор, угода про видавництво якого також велася із західними партнерами, але з Google.

До того ж журналіст зазначив, що відносини між Кодзімою і Sony охололи через кадрові перестановки всередині останньої. Грубо кажучи, Death Stranding схвалювали одні люди, а поспішали до виходу у 2019-му вже Інші, у яких були свої погляди на виробничі процеси. Попри той факт, що гра привернула велику увагу до PS4 на стадії анонсу і донині вважається одним з найсміливіших ААА-тайтлом останніх років, витрати на її розробку значно перевищили початкові очікування.

Сьогодні ж Sony йде в сторону від ризикованих проєктів і планує робити ставку на гарантовані блокбастери, тому Кодзіма зі своєю пристрастю до опрацювання найдрібніших деталей і неординарним рішенням, не вписується в цю конструкцію.

Трейлер Death Stranding

Раніше творчий керівник Kojima Productions Едзі Сінкава розповів, що новий проєкт від Хідео Кодзіми буде анонсовано вже дуже скоро. Яким саме може бути новий проєкт, поки невідомо, але сам геймдизайнер не раз заявляв про бажання створити революційний хорор.

Паралельно Кодзіма та його команда працюють над розширеним виданням Death Stranding для PS4 і PS5. Чи буде це платний апдейт для вже наявної версії гри, роздуває показники її графіки до некстгена або ж це буде окрема версія гри – поки невідомо.