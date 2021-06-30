Хіти задешево – в магазині Microsoft з'явилися знижки на Mafia III і GTA V

Розпродаж ігор на Xbox / Microsoft

Компанія Microsoft запустила у своєму магазині нову акцію зі знижками на ігри до 90%. Розпродаж триватиме до 5 липня, а передплатники Xbox Live Gold в деяких випадках отримують найвигідніші пропозиції.

Наприклад, легендарний екшен GTA V отримав зниження до 650 грн з 1629 грн, тоді як третя частина кримінальної саги Mafia пропонується до ознайомлення всього лише за 270 грн (замість 815 грн).

Рольова гра про вампірів Vampyr, яку високо оцінили в пресі, теж отримала суттєву знижку до 270 грн з 1099 грн. Фанатам інді-ігор рекомендуємо звернути увагу на гумористичну адвенчуру про виживання у відкритому космосі Breathedge. У ній гравцям належить приміряти на себе роль простого хлопця, який всього-то віз дідусеві останки на космічні похорони, а опинився у вирі міжгалактичної змови.

На що ще варто звернути увагу:

Паралельно розпродажі проходять і в інших магазинах. У PS Store з'явилися піврічні пропозиції, в рамках якого ціни були знижені не тільки на старі хіти, але і на свіжі тайтли, що вийшли менше ніж рік тому.

А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в Steam, де на знижки вирушили тисячі ігор, включаючи Mass Effect: Legendary Edition, Cyberpunk 2077 і Horizon Zero Dawn.