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HP презентувала новий комп'ютер "все в одному" – моноблок EliteOne 800 G8

7 травня 2021, 15:53

Виробник заявляє, що це перший комерційний моноблок з шумозаглушенням на основі штучного інтелекту.

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HP презентувала нові моделі моноблоків для дому та офісу / HP

Компанія HP анонсувала настільний комп'ютер "все в одному" EliteOne 800 G8, продажі якого почнуться в поточному місяці. Він позиціюється як віртуальний конференц-центр для дому та офісу преміумкласу.

Виробник заявляє, що це перший комерційний моноблок з шумозаглушенням на основі штучного інтелекту. Він же підлаштовує звук автоматично під музику, кіно або розмову, покращуючи його.

Моноблок буде пропонуватися у двох версіях – з 23,8-дюймовим екраном Full HD (1920х1080 точок) і 27-дюймовим дисплеєм QHD (2560х1440 точок). Молодша модель може комплектуватися сенсорною панеллю. Для обох версій заявлено 72-відсоткове охоплення колірного простору NTSC. Ключовою ж особливістю EliteOne 800 G8 називають систему відстеження обличчя користувача, яка дозволяє людині під час відеозв'язку залишатися в кадрі.

В арсеналі моноблока – до 64 Гбайт оперативної пам'яті DDR4-3200, твердотіловий накопичувач м.2 PCIe NVMe місткістю до 2 Тбайт, висувна 5-МП камера, порти DisplayPort, HDMI і Ethernet, підтримуються бездротові протоколи Bluetooth 5 і Wi-Fi 6.

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Разом з тим були презентовані три моделі лінійки HP EliteDesk 800 G8:

  • HP EliteDesk 800 G8 Desktop Mini Business PC – висока продуктивність і зручність використання в невеликих просторах. Орієнтований насамперед на офісне використання;
  • HP EliteDesk 800 G8 Small Form Factor Business PC – надає гнучкість і можливість апгрейда для IT,
  • EliteDesk 800 G8 Tower Business PC – забезпечує найбільшу продуктивність для інтенсивної роботи з графікою.

В Україні моделі надійдуть у продаж у липні 2021 року за наступними цінами:

  • EliteOne 800 G8 AiO (Raza) – від 37 499 грн;
  • EliteDesk 800 G8 TWR – від 28 199 грн;
  • EliteDesk 800 G8 SFF – від 28 199 грн;
  • EliteDesk 800 G8 DM – від 24 799 грн,

Раніше цього року компанія Samsung показала нове покоління моніторів для дому та офісу вони розбиті на серії S8, S7 і S6, мають діагональ від 24 до 34 дюймів і дозвіл QHD, UHD і UWQHD.

Про старт продажів моніторів в Україні буде повідомлено додатково.

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