Стали відомі нові подробиці очікуваної гри за мотивами "Аватара"

Кадр з Avatar: Frontiers of Pandora / Ubisoft

Розробники зі студії Massive Entertainment, що належить Ubisoft, трохи розповіли про Avatar: Frontiers of Pandora – головного сюрпризу Е3 2011, який являє собою екшен у відкритому світі за мотивами кіновсесвіту Джеймса Кемерона.

У грі використовується революційний движок Snowdrop, на якому створювався The Division, але для "Аватара" движок поліпшили. Massive знадобилося створити інопланетний світ Пандори, в якому пересуватися можна не тільки по землі, в лісах, але і в повітрі. Тому розробникам довелося істотно оновити технології.

За допомогою просунутої технології розробники використовували систему мікродеталізації, яка дозволила показувати в кадрі тисячі об'єктів і зробити навколишній світ більш різноманітним. Деякі з цих об'єктів були розставлені за допомогою автоматичного розміщення.

Завдяки новим функціям движка гравець буде безпосередньо впливати на навколишній світ. Наприклад, якщо гравець зачепить гілку рослини, воно поворухнеться. А для неігрових персонажів (NPC) створили спеціальну систему, яка дозволяє їм розуміти світ – реагувати на погоду, час доби і прогрес гравця.

Деталі Avatar: Frontiers of Pandora

Гра від авторів The Division вийде у 2022 році тільки на поточному поколінні консолей і ПК, а також на хмарних сервісах. Ubisoft анонсувала гру за мотивами "Аватару" ще в березні 2017 році, проте з того часу про гру майже не було чутно.

Для Ubisoft, до речі, гра за "Аватаром" – вже другий великий проєкт за мотивами відомої кінофраншизі. У стінах студії також ведеться робота над новою частиною "Зоряних воєн". Це буде перший з 2012 року проєкт у всесвіті далекої-далекої галактики не від Electronic Arts.