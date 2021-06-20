Гравці масово повертаються в Battlefield 4 після показу Battlefield 2042

Гравці повертаються в Battlefield 4 / EA

Анонсуючий трейлер і демонстрація ігрового процесу Battlefield 2042 сприяли зростанню інтересу до "старенької" Battlefield 4, яка побачила світ у далекому 2013-му.

Зокрема, значно зріс час очікування на Заході США. Щоб виправити ситуацію, розробникам навіть довелося збільшити місткість серверів Battlefield 4 в цьому регіоні, аби скоротити час пошуку.

За даними SteamDB, інтерес до Battlefield 4 почав різко зростати ще на початку червня. Кількість гравців продовжувало стабільно збільшуватися аж до 9 червня, коли показали перший трейлер Battlefield 2042. Ігрового процесу було небагато, але цього вистачило, щоб ветерани серії повернулися в шутер 2013 року. Пару днів по тому піковий показник виріс з 1-2 тисяч до 11 тисяч.

На тлі анонсу нової частини серії ажіотаж фанатів цілком природний. Це непогана можливість освіжити свої скіли зі зброєю, яка набагато ближче до BF 2042, ніж останні дві частини серії. До речі, до 24 червня в онлайн-магазині PS Store діє 70% знижка на четверту частину – 194 грн замість 649.

Графік, що відображає зростання кількості гравців Battlefield 4 в Steam / Steam Charts

Показ нової частини шутера DICE став одним з найбільш переглянутим серед всіх ігор на червневих презентаціях в рамках E3 2021. Перший трейлер 2042 на YouTube зібрав більше ніж 15 мільйонів переглядів, а геймплейний ролик – 7,3 мільйона.

Battlefield 2042 вийде 22 жовтня на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series і ПК. На старті гравцям будуть доступні 7 великих карт, де можуть розвернутися баталії у форматі 64x64, а розвивати його планують за моделлю останніх Call of Duty – нові карти будуть повністю безплатними, а монетизація буде проводитися через бойовий пропуск.