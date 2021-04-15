Ігровий аналітик назвав розробників жадібними, а цінник в $70 кінським

Відомий аналітик пояснив справжню причину зростання цін на ігри / PCGamer

Відомий своїми різкими висловлюваннями і не тільки аналітик Wedbush Securities по ігровій індустрії Майкл Пачтер у своєму останньому подкасті Pachter Factor жорстко відгукнувся про компанії, що займаються відеоіграми.

За його словами, насправді ціна досягла $70 не через більш високі витрати виробництва, а через жадібність з боку тих, хто ними керує.

На думку аналітика, насправді витрати на розробку не зросли з 2019 року завдяки потужності і швидкості таких інструментів, як Unity і Unreal Engine. А тому збільшення витрат – це виправдання. Ціни ростуть тільки тому, що ринок це дозволяє. Все більше і більше гравців будуть виправдовувати це підвищення цін, унаслідок чого ще більше розробників і видавців відчують себе вправі зробити те ж саме.

За його словами, більш "тонким" способом заробити на іграх було створення DLC і спеціальних видань, а також більшої кількості сюжетного контенту. На думку Пачтера, така бізнес-модель була найрозумнішим способом отримати більше грошей від тієї ж гри.

Returnal - майбутній блокбастер для PS5, який дасть можливість оцінити всі "принади" нового покоління. Цінник на гру стартує від 2299 грн.

Він вважає, що скоро ця жадібність перетвориться на бумеранг. Більш висока ціна стримає багатьох гравців, які не будуть купувати гру в день запуску, що призведе до уповільнення темпів продажів. У підсумку це досить дурний підхід, який більшою мірою орієнтований на миттєву вигоду, ніж на довгострокове планування.

Нагадаємо, що з запуском консолей нового покоління багато видавців вперше за багато років вирішили підняти базову ціну ААА-ігор зі звичних 60 доларів до 70. Ігрові компанії пояснюють це тим, що нібито вартість розробки продовжує зростати, а виробництво високобюджетних тайтлів стає все більш ризикованим.