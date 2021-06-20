Інсайдер натякнув на швидкий анонс нової гри за всесвітом Dead Space

Нову Dead Space можуть анонсувати вже 22 липня / EA

Відомий Інсайдер Джефф Грабб з видання VentureBeat в рамках власного подкасту розповів, що EA Motive презентує наступний проєкт за відомим всесвітом компанії 22 липня на конференції EA Play.

Найімовірніше, мова йде про новий Dead Space, на який зовсім недавно натякали відразу три надійних інсайдерів. Втім, поки не ясно, чи дійсно це буде нова частина серії або представлять перевидання трилогії, як це було з Mass Effect: Legendary Edition.

Грабб ще на початку року розповідав, що EA Motive займається грою за однією вкрай популярною франшизою, яка виявиться приємним сюрпризом для шанувальників однієї серії – і це не Mirror's Edge. Хочеться вірити, що Electronic Arts покаже в липні саме новий проєкт в популярній хорор-франшизі, а не перевидання трилогії – другий варіант цілком відповідає духу часу.

Реліз оригінальної Dead Space, нагадаємо, відбувся у 2008 році. У ній головний герой, інженер Айзек Кларк, намагається вижити на покинутій космічній станції, де його вчорашні колеги перетворилися на жахливих монстрів, некроморфів. Гра була успішною і отримала приквел, а трохи пізніше і сиквел, який вийшов у 2011 році. Третя частина гри вийшла на початку 2013 року.

Трейлер Dead Space 3

А тим часом творчий керівник Dead Space і частково Dead Space 2 Глен Скофілд зараз працює над духовним спадкоємцем хорора в особі The Callisto Protocol. Він вийде на ПК і консолях у 2022 році.