Інсайдер показав, як може виглядати iPhone 13 з новим дизайном камер

iPhone 13 Product Red з'явився на рендерах / Reuters

Попри те, що до виходу нового телефону Apple залишається близько пів року, в Мережі регулярно з'являються все нові подробиці і зображення новинок.

Цього разу відомий інсайдер xleaks7 і ресурс Pigtou на основі інженерних креслень презентували якісні рендери 5.4-дюймового iPhone 13 в червоному кольорі (PRODUCT RED) – у нього зменшений в порівнянні з нинішніми Айфонами "чубчик" і новий дизайн камер.

Найбільша зміна, як ви можете бачити на зображеннях, – це задня частина телефону, де ми маємо справу з трохи іншою основною камерою, зокрема об'єктиви камер, розташовані по діагоналі, а не один під одним. Очікується, що такий же дизайн отримає і 5.4-дюймовий iPhone 13 mini. iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max отримають камеру з трьома датчиками зображення, розташованими так само як у торішніх моделей.

Як вже неодноразово повідомлялося, новий Айфон буде використовувати новітню технологію D-ToF (Direct ToF), яка замінить Face ID і зменшить розмір простору, необхідного для системи розпізнавання користувачів по особах. Крім того, наступні смартфони лінійки iPhone будуть володіти більш досконалими камерами – наприклад, надширококутна камера зможе краще знімати в темряві. В оновленні також з'являться режими астрофотографії та портретного відеознімання.

Раніше авторитетний аналітик Мін-Чі Куо підтвердив, що Apple повернеться до колишнього графіку випуску, а тому проведе традиційну презентацію у вересні, а не в жовтні, як це сталося у 2020 році.

Таким може бути iPhone 13

А вже 20 квітня, о 20:00 за Києвом відбудеться перша в цьому році онлайн-презентація Apple. Захід пройде під гаслом "Повний розквіт", мабуть, таким чином компанія підкреслила, що нас чекає чимало весняних новинок.

З очікуваних анонсів: нові iPad Pro, AirPods 3 і мітки AirTag для пошуку речей.