Інсайдер розповів про лінійку iPhone 14 і iPhone SE 5G, заплановані на 2022 рік

Інсайдер розповів про лінійку iPhone 14 / Reuters

Авторитетний аналітик Мін-Чі Куо, що спеціалізується на витоках інформації про продукцію Apple, повідав нові подробиці про Айфони, які з'являться на ринку у 2022 році.

Новий iPhone SE. У першій половині 2022 року Apple планує оновити 4,7-дюймовий iPhone SE 2020 року – нова модель збереже колишній дизайн і розміри, але отримає підтримку 5G і куди більш потужний процесор.

Лінійка iPhone 2022. Ми поки не знаємо, як буде називатися ця модель. Все залежить від того, як Apple назве Айфони нинішнього року. За словами інсайдера, в лінійці наступного року можуть з'явитися смартфони з підтримкою технології підекранного сканера відбитків пальців. Крім того, в новинки можуть додати широкоугольні камери на 48 Мп.

Фінальні назви "яблучних" смартфонів 2022 року можуть бути iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max. При цьому iPhone 14 Max з точки зору стартової ціни стане найдоступнішим рішенням Apple з діагоналлю 6,7 дюйма. Йому приписують цінник менше ніж 900 доларів (~24 799 грн).

До того ж Куо заявив, що 5,4-дюймовий форм-фактор iPhone mini піде в історію. За його словами, продажі цієї моделі виявилися нижче очікуваного, тому Apple не стане розвивати серію ультракомпактних iPhone в наступному році.

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iPhone 13 показали на відео

Раніше інший Інсайдер Дена Айвса розкрив дату анонсу і початок продажів новітніх iPhone 13. Цього року презентація відбудеться відповідно до традиційного графіка – 14 вересня, а запуск продажів відбудеться вже 24-го.

З чуток, цінник на "яблучні" смартфони 2021 року буде починатися від 700 доларів (~18 999 грн) за iPhone 13 mini з обсягом пам'яті 64 ГБ, а найдорожчий новий iPhone буде продаватися за 1600 доларів (~43 299 грн). Це iPhone 13 Pro Max з 1 ТБ постійної пам'яті.