Instagram змінить умови користування для підлітків: нові правила

Під "потенційно підозрілі" підпадуть нещодавно заблоковані користувачі або ті, на кого надходили скарги від підлітків.
Компанія Instagram має намір кардинально змінити правила щодо сторінок підлітків, аби зробити Соцмережу безпечнішою, повідомляє офіційний блог Instagram 27 липня.
По-перше, нові акаунти дітей до 16 років хочуть зробити закритими за замовчуванням, а вже зареєстровані підлітки отримають пропозицію обмежити доступ до своєї сторінки.
По-друге, новий алгоритм визначить "потенційно підозрілі " акаунти дорослих і перешкодить їм взаємодіяти з обліковими записами молодих людей. Під" потенційно підозрілих " підпадуть нещодавно заблоковані користувачі або ті, на кого надходили скарги від підлітків.
По-третє, планується введення таргетованої реклами для неповнолітніх користувачів. Причому це торкнеться не тільки Instagram, а й соцмережі Facebook і месенджера Messenger.
Як повідомляв Главред, в кінці червня популярний український блогер з соцмережі TikTok Олександр Волошин потрапив у скандал. На камеру він подарував дитині IPhone 11, А коли відео було відзнято, то зажадав його назад. Після того як кадри потрапили в Мережу, блогер "пішов з радарів".
Пізніше Волошин пояснив, чому забрав у дівчинки подарований iPhone.