Instagram змінить умови користування для підлітків: нові правила

Instagram змінить правила для дитячих акаунтів / Instagram

Компанія Instagram має намір кардинально змінити правила щодо сторінок підлітків, аби зробити Соцмережу безпечнішою, повідомляє офіційний блог Instagram 27 липня.

По-перше, нові акаунти дітей до 16 років хочуть зробити закритими за замовчуванням, а вже зареєстровані підлітки отримають пропозицію обмежити доступ до своєї сторінки.

По-друге, новий алгоритм визначить "потенційно підозрілі " акаунти дорослих і перешкодить їм взаємодіяти з обліковими записами молодих людей. Під" потенційно підозрілих " підпадуть нещодавно заблоковані користувачі або ті, на кого надходили скарги від підлітків.

По-третє, планується введення таргетованої реклами для неповнолітніх користувачів. Причому це торкнеться не тільки Instagram, а й соцмережі Facebook і месенджера Messenger.

Як повідомляв Главред, в кінці червня популярний український блогер з соцмережі TikTok Олександр Волошин потрапив у скандал. На камеру він подарував дитині IPhone 11, А коли відео було відзнято, то зажадав його назад. Після того як кадри потрапили в Мережу, блогер "пішов з радарів".

Пізніше Волошин пояснив, чому забрав у дівчинки подарований iPhone.