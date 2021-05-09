iPhone XR після оновлення став швидше за iPhone 11 і 12

iPhone XR став швидше iPhone 12 / Apple

Раніше на цьому тижні Apple випустила термінову "латку" – iOS 14.5.1. З її допомогою компанія виправила серйозну вразливість в безпеці системи. Але, як виявилося, разом з тим вона сповільнила свої новіші пристрої.

Так, після установки останньої версії iOS, iPhone 11 і зокрема iPhone 12 стали менш продуктивними, ніж їх попередник з 2018 року – iPhone XR. Це доводять тести продуктивності, які провів блогер Нік Акерман.

Чому iPhone XR виявився швидше нових моделей – велике питання. Це або помилка, або Apple навмисно сповільнила нові пристрої. У ролику видно, що iPhone XR швидше завантажує програми та ігри. Особливо помітно це стає при відкритті відразу декількох програм – в такому випадку XR примудряється вириватися вперед ще помітніше. Швидше за все, найближчим часом Apple буде щось з цим робити.

Стабільна версія iOS 14.5 стала доступна в кінці квітня. Завезли можливість розблокування iPhone в масці за допомогою Apple Watch, більше ніж 200 нових емодзі, повноцінну підтримку контролерів PS5/Xbox Series X/S і багато іншого.

Порівняння iPhone 11&12 і iPhone XR

Раніше в Мережу просочилися чутки про те, що Apple запустить оновлену підписку З Hi-Fi звуком разом з новими Airpods'ами. При цьому, за словами джерела, вартість підписки після додавання Hi-Fi якості не зміниться – вона як і раніше становитиме $9.99 на місяць в США і 139 грн в Україні.

Очікується, що AirPods третього покоління похваляться переробленим дизайном, схожим на AirPods Pro, включаючи зменшену довжину стрижнів знизу, а також змінні силіконові насадки для комфортної посадки в вушній раковині. Час автономної роботи складе в районі п'яти годин, а коштувати вони будуть дешевше 200 доларів.