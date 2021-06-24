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Штучний інтелект домалював обрізану картину "Нічна варта" Рембрандта

24 червня 2021, 16:42

У 1715 році від полотна відрізали краї з усіх чотирьох сторін – через 300 років відсутні частини були домальовані і картина набула оригінального вигляду.

Рембрандт
ШІ допоміг відновити "Нічну Варту" Рембрандта / The Guardian

Коли в справу вступають технології – штучний інтелект допоміг дослідникам у відновленні оригінального вигляду картини "Нічна варта" 1642 року нідерландського художника Рембрандта Гарменсзона ван Рейна.

У 1715 році картину перемістили в інше місце, і щоб вона помістилася на стіну, її обрізали з усіх чотирьох сторін. У цьому, до речі, немає нічого дивного – навіть після відрізання приблизно пів метра зверху і по краях, воно все одно залишається величезним (4 на 4.5 метрів).

Тепер ШІ домалював втрачені частини, використовуючи копію картини за авторством іншого голландського художника, Герріта Люнденса. На відновленій картині з'явилися три нових персонажів, а також була відновлена фігура барабанщика справа. Мистецтвознавці кажуть, що їх наявність змінює перспективу і навіть вносить корективи в сюжет оповідання.

Обрізана версія:

Рембрандт

Відновлена картина:

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Рембрандт

Старший науковий співробітник Державного музею в Амстердамі Роберт Ердманн розповів, що для початку "Нічну варту", а також її копію ретельно відфотографували. Потім дослідники масштабували зображення, а штучний інтелект допоміг наблизити відсутні частини до стилю Рембрандта.

Відвідувачам Амстердамського музею покажуть відновлену картину в найближчі місяці – а поки можна подивитися невеликий документальний фільм про виконану роботу.

  • Відсутні частини картини "Нічна варта" Рембрандта відновили за допомогою ШІ
    Відсутні частини картини "Нічна варта" Рембрандта відновили за допомогою ШІ Reuters
  • Відсутні частини картини "Нічна варта" Рембрандта відновили за допомогою ШІ
    Відсутні частини картини "Нічна варта" Рембрандта відновили за допомогою ШІ Reuters
  • Відсутні частини картини "Нічна варта" Рембрандта відновили за допомогою ШІ
    Відсутні частини картини "Нічна варта" Рембрандта відновили за допомогою ШІ Reuters

У березні цього року один з найвідоміших музеїв Франції "Лувр" оцифрував всю наявну колекцію експонатів і створив безплатну онлайн-експозицію для всіх.

До неї увійшли майже півмільйона предметів мистецтва, включаючи картини, скульптури, текстиль, прикраси та меблі. За словами президента Лувру Жан-Люка Мартінеса, колекція буде постійно поповнюватися.

Рембрандт
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