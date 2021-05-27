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У Мережі розсекретили нову гру в серії Final Fantasy – вона буде ексклюзивом PS5

27 травня 2021, 18:58

Дія розгорнеться у світі першої FF, а по геймлею гра буде нагадувати "міядзаковскі" Souls-ігри.

Кадр з Final Fantasy 7 Remake
Кадр з Final Fantasy 7 Remake / Square Enix

Травень закінчується, а за ним літо, червень – а в ньому і E3 2021 – одна з найбільших світових виставок відеоігор і що найголовніше – трибуна для анонсів очікуваних і секретних новинок. Як і годиться, напередодні E3 з різних ресурсів починають потихеньку сочитися чутки та інсайди про те, що на цій виставці представлять.

Всі звичайно ж вже згорають від нетерпіння по новинах про Elden Ring, проте портал Fanbyte видав інший цікавий інсайд. На прийдешній E3 Square Enix представлять новий спін-офф в серії Final Fantasy, який стане ексклюзивом PlayStation.

Гра має назву Final Fantasy Origin і працює над нею студія Team Ninja, відома, наприклад, по дилогії Nioh. В кінці 2008 року Team Ninja випустили гру Dissidia Final Fantasy для консолі PSP, стало бути, досвід роботи з цим всесвітом у них є. При цьому, джерело зазначає, що хоч це і буде souls-like, але все ж представляти він буде з себе не чисте наслідування ігрового процесу творінь Хідетакі Міядзакі, а буде таким собі переосмисленням жанру, який зробить його більш доступним для широкої аудиторії.

Зараз розробка знаходиться ще на ранньому етапі, проте влітку вийде спеціальна альфа – так команда хоче зібрати більше відгуків, які допоможуть при формуванні проєкту. Що показово – по сетингу гра буде зображати події оригінальної Final Fantasy 1987 року, яка виходила на 8-бітної консолі NES (нашому геймеру вона більш відома за своїм клоном – Dendy). Що ж, почекаємо – побачимо.

Раніше стало відомо, що Konami, Microsoft, Nintendo, Capcom та інші компанії також візьмуть участь у виставці E3 2021. Івент пройде з 12 по 15 червня в онлайн-форматі.

З очікуваних анонсів – повернення легендарної серії хорорів Silent Hill і ремейк гри Кодзіми Metal Gear Solid.

E3 2021
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