Стало відомо, коли Apple випустить перший гнучкий Айфон

Перший гнучкий Айфон вийде тільки в 2023 році / Reuters

Авторитетний Галузевий аналітик Мін-Чі Куо, який спеціалізується на продукції Apple, розкрив свіжі подробиці про те, коли компанія почне випускати складні пристрої.

За його словами, вже у 2023 році варто чекати появи 8-дюймового iPhone з гнучким екраном. В основу його екрану ляже нова технологія з використанням срібних нанопроводів, що дозволить помітно підвищити міцність дисплея.

У своїй новій аналітичній записці Куо пише, що складні смартфони стануть невіднятною частиною флагманського сегмента будь-якого великого виробника. У найближчі роки саме цей тип апаратів сприятиме заміні колишніх флагманських пристроїв на більш нові і Apple стане найбільшим постачальником в цьому сегменті.

На жаль, ніякої інформації про хоча б приблизною ціною умовного iPhone Fold аналітик не розкрив. Очікується, що вона буде перебувати на рівні вартості iPhone 12 Pro Max в одній з топових комплектацій (〜$1399). Зараз в компанії розроблені прототипи складних екранів для внутрішнього тестування, проте повноцінного прототипу складного смартфона на поточний момент поки немає.

Перший гнучкий Айфон / концепт від Gilsing Design

Нагадаємо, що раніше цього року свій перший гнучкий смартфон презентувала китайська Xiaomi – він називається MIX Fold і по конструкції корпусу нагадує Samsung Galaxy Fold 2, екран у якого складається всередину. За даними Gizmochina, компанія реалізувала понад 30 000 пристроїв за першу хвилину старту продажів.

Про доступність нового пристрою за межами Китаю поки нічого не сказали.