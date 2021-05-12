Через нову криптовалюту в Україні стали дорожчати жорсткі диски і SSD

Майнінг спровокував дефіцит SSD і HDD / Reuters

Як вже писав Главред, у світі зростає популярність нової криптовалюти – Chia Coin. На відміну від того ж Біткоіна або Лайткоіна, які видобуваються потужністю процесора або відеокарт, нова криптовалюта майниться за допомогою жорстких дисків і твердотілових накопичувачів.

Судячи з даних сервісу порівняння цін Hotline, найпопулярнішими HDD в Україні стали диски об'ємом від 4 до 18 ТБ, а кількість запитів на такі диски зростає з кожним днем.

Наприклад, модель Seagate SkyHawk на 8 ТБ в порівнянні з серединою квітня подорожчала вдвічі до 13 200 грн. А диск Seagate на 10 ТБ пропонували за 33 600 грн, що в 4 рази дорожче, ніж у квітні. При цьому багато моделей дисків зникли з продажу. Найменш помітно ціни змінилися на жорсткі диски з невеликою місткістю – вартість моделей на терабайт піднялася приблизно на 500-1000 грн.

Графік середньої ціни на диск Seagate Skyhawk 8TB / Hotline

Творцем криптовалюти Chia Coin є Брем Коен – розробник Інтернет-протоколу BitTorrent для обміну файлами між користувачами. Chia просувається як екологічно чиста криптовалюта і відрізняється від інших тим, що для її видобутку не потрібні великі обчислювальні потужності – процес відбувається за допомогою жорстких дисків і твердотілових накопичувачів, на які постійно пишеться величезний обсяг даних. Це призводить до того, що SSD можна "вбити" за 40-50 днів безперервного видобутку – і чим менше місткість, тим швидше він вийде з ладу.

Чому це цікаво

Як вже писав Главред, цифрова індустрія у 2020 і 2021 роках переживає один з найбільших дефіцитів напівпровідникової продукції за останні десятиліття. Хоча спочатку дефіцит напівпровідників торкнувся автомобільний ринок, зараз він привів до нестачі мікросхем практично у всіх сферах і викликав дефіцит процесорів, відеокарт, смартфонів, ігрових консолей і т. д.

До цього моменту найбільшою проблемою для користувачів був дефіцит відеокарт. Окрім загального дефіциту чіпів на ринку він посилюється майнерами, які безпосередньо у постачальників скуповують цілі партії відеокарт по тисячі примірників. Через це комплектуючі не доходять навіть до магазинів.

Раніше цього року NVIDIA навіть запустила в продаж відеокарти Geforce RTX 3060, які повинні були стати нерелевантними для майнерів через вбудованого обмежувача, що знижує продуктивність при майнінгу На жаль, дива не сталося – китайські майнери менш ніж за місяць знайшли спосіб обійти вбудоване обмеження,

Яка альтернатива

Ігрові хмарні сервіси. Вони дозволяють грати в найсучасніші і найвимогливіші до технічних характеристик гри навіть на старому комп'ютері, або на смартфоні. Для повноцінного задоволення від стрімінгу ігор потрібен лише швидкий доступ до Інтернету.

Наприклад, GeForce Now. Він відрізняється від більшості конкурентів тим, що в ньому необов'язково заново купувати гри. Користувачеві досить синхронізувати з сервісом свій обліковий запис в Steam, Epic Games Store або Ubisoft Connect, після чого можна запускати тайтли прямо зі своєї бібліотеки.

Сервіс доступний по спеціальному посиланню. Якщо ви ще не зареєстровані в GeForce NOW, то не дивуйтеся, що Вас переадресує на GFN.ru для створення аккаунта – це партнерська платформа NVIDIA в Україні та країнах СНД. Зараз GeForce Now працює на iOS, Android, а також в браузерах Chrome і Safari.

У перших числах травня в українському PlayStation Store раптово зросли ціни на ігри для PlayStation 4. Так, наприклад, подорожчали такі тайтли як GT Sport (649 грн замість 549), Dreams (1199 грн замість 1049) і Marvel's Людина-павук (1199 грн замість 1099).

При цьому ціни на дискові видання на цю мить залишаються на колишньому рівні або ж навпаки – дешевшають. Правда, питання того, наскільки довгим буде така "стабільність", все ще залишається відкритим. Нагадаємо, що за тиждень до цього Sony підвищила вартість останнього творіння студії Naughty Dog "Одні з нас. Частина II" в українському PS Store з 1899 до 1999 грн. Подорожчання аналогічно відбулося без попередження.