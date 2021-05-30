Видання Bloomberg поділилося інформацією щодо нової продукції Apple

Apple готова зовсім скоро випустити AirPods 3 / Reuters

Одним з найочікуваніших анонсів від Apple в цьому році є нові бездротові навушники AirPods Pro з оновленим дизайном. У Мережі продовжують просочуватися нові інсайди, що натякають на швидкий реліз.

За даними Марка Гурмана з Bloomberg, нова модель AirPods знаходиться на фінальній стадії підготовки і напевно вийде восени 2021 року під назвою AirPods 3. Нібито їх анонс очікувався на весняному заході Apple, але через занадто насичену програму він так і не відбувся.

Очікується, що AirPods третього покоління похваляться переробленим дизайном, схожим на AirPods Pro, включаючи зменшену довжину стрижнів знизу, а також змінні силіконові насадки для комфортної посадки в вушній раковині. Час автономної роботи складе в районі п'яти годин, а коштувати вони будуть дешевше 200 доларів.

Також наголошується, що в наступному році з'являться друге покоління AirPods Pro. Вони отримають абсолютно нову зовнішність, а також будуть оснащені новими датчиками, які дозволять відстежувати рухи під час заняття фітнесом. Це буде перший випадок, коли функціональність AirPods вийде за рамки аудіоможливостей.

Гурман також заявив, що Apple поки ще не працює над AirPods Max 2, але розглядає варіант випуску актуальної моделі в нових кольорах. А ще, за інформацією Гурмана, Apple продовжує роботу чимось гібридним, що буде поєднувати в собі відразу кілька пристроїв. Це буде суміш HomePod і Apple TV, додатково оснащена екраном і камерою FaceTime.

Можливий дизайн AirPods 3 / можливий дизайн AirPods 3

Минулого місяця Apple презентувала нове покоління комп'ютерів – на процесорі M1. Вони доступні в семи різних кольорах з відповідними клавіатурами, мишами і трекпадами в комплекті. Поки аксесуари доступні тільки при покупці нового iMac і невідомо, чи буде компанія продавати їх окремо, пише MacRumors.

Нагадаємо, на весняній презентації Apple також анонсувала AirTag – це маленький круглий гаджет з Bluetooth і надширокосмуговими радіочіпами, за допомогою якої можна буде знайти будь-яку річ: смартфон, ключі або автомобіль на стоянці.