Як введення "податку на Google" вплине на ціни на ігри в Україні

Кадр з Control / Remedy

3 червня 2021 року Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт №4184, який вводить ПДВ на онлайн-послуги компаній-нерезидентів.

Це означає, що після того, як проєкт буде підписаний і опублікований, для іноземних онлайн-сервісів, якими користуються українці, на зразок Google, Steam, EGS, запрацює податок у 20%, але платити його повинні самі компанії.

При найгіршому сценарії це означає зростання цін в цифрових магазинах на 20%. На щастя, в документі немає чітких критеріїв "західної компанії" – українські відділення Sony і Microsoft, наприклад, оперують на українському ринку і цілком сходять за "українських IT-гігантів".

Але ось компанії Valve і Epic Games, у яких немає свого представництва в нашій країні, можуть зобов'язати платити цей відсоток з продажів кожної гри у своїх онлайн-магазинах Steam і EGS, відповідно. Потенційно це означає зростання цін на всі ігри в Сервісі на 20% і більше.

Після введення податку у компаній є кілька шляхів розвитку:

Підвищити вартість цифрових товарів і послуг (найімовірніше, на 20%);

Залишити ціну колишньою: в такій ситуації збитки понесуть сама компанія, а також розробники і видавці ігор, але не покупці;

Розбити суму податку між собою і покупцем.

На цей момент так званий податок на Гугл існує в 60 країнах світу, серед яких країни ЄС, Великобританія, Росія, Білорусь. Ще кілька країн, серед яких Ізраїль і Китай, збираються ввести такий же податок найближчим часом.

При цьому у всіх цих країнах варіюється ставка податку (від 5% до 27%), відрізняються або взагалі відсутні порогові суми для реєстрації компаній платниками ПДВ, а також відрізняються самі реєстраційні процедури

В одній з попередніх заміток ми більш детально розповідали про те, що відбувається з цінами на ігри в Україні і як попри все залишитися геймером.