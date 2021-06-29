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Китайці зробили смартфон, який заряджається за 10 хвилин і вміє змінювати колір

29 червня 2021, 14:12

Для досягнення такого результату інженери розробили блок живлення на основі нітриду галію потужністю 160 Вт.

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Концептфон Infinix / Infinix

В рамках техно-виставки MWC 2021, яка проходить в цю хвилину, китайська компанія Infinix, про яку багато хто міг навіть не чути, здивувала анонсом концептуального смартфона Concept Phone 2021.

Він цікавий відразу парою передовими технологіями. Наприклад, його корпус здатний змінювати колір. Крім того, в ньому застосовується найшвидша технологія швидкої зарядки з усіх наявних на ринку

Спереду Infinix Concept Phone 2021 мало чим відрізняється від інших сучасних смартфонів. У апарату 6.7-дюймова AMOLED-матриця з інтегрованим в нижню область сканером пальця і врізаною в кут фронтальною камерою. Краї дисплея зануті на 88 градусів, що створює відчуття повної відсутності бічних рамок.

Найцікавіше в цьому апараті зі зворотного боку. Крім унікального малюнка у вигляді напису NOW, задня кришка виконана із застосуванням електрохромної і електролюмінесцентної технологій. Завдяки цьому поверхня здатна змінювати колір: від світло-сірого до синього кольору при вхідному дзвінку або зарядці смартфона.

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Ще одна цікава фішка – найшвидша у світі зарядка. Технологія потужністю 160 Вт забезпечує заряд акумулятора місткістю 4000 мАг з 0 до 100% за 10 хвилин. Також реалізовані різні механізми захисту від перепадів напруги, перегріву і так далі.

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З інших характеристик – процесор MediaTek Helio G95 з 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 128 ГБ, потрійна тильна камера з основним сенсором 64 Мп, а також перероблений Android 11.

Про дату запуску або вартості Infinix Concept Phone 2021 поки нічого не відомо.

Infinix
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