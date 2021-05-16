Apple відмовилася від випуску пристроїв сірого кольору

Apple відмовиться від продажу аксесуарів в кольорі "сірий космос" / Reuters

Аксесуари Apple для Mac перестануть випускатися в темних тонах. Компанія підтвердила, що купити Magic Mouse, Magic Keyboard або Magic Trackpad відтінку "сірий космос" вийде, тільки якщо такі девайси ще є на складі магазину.

Передбачається, що такі зміни можуть означати і відмову від виробництва чорних кабелів Lightning. Їх не можна купити окремо, але вони йдуть в наборі з сірими аксесуарами і деякими навушниками Beats.

Варто відзначити, що раніше цього року "сірого космосу" позбувся iMac Pro. Дії компанії можуть натякати на те, що вона вирішила піти на редизайн і зробити свої пристрої більш яскравими. Apple вже випустила нові iMac в кольорах веселки. Ходять чутки, що такими ж різноколірними виявляться і наступні MacBook.

Попередження "While supplies last" на американській версії сайту Apple / Apple.com

Минулого місяця Apple презентувала нове покоління комп'ютерів – на процесорі M1. Вони доступні в семи різних кольорах з відповідними клавіатурами, мишами і трекпадами в комплекті. Поки аксесуари доступні тільки при покупці нового iMac і невідомо, чи буде компанія продавати їх окремо, пише MacRumors.

Нагадаємо, на весняній презентації Apple також анонсувала AirTag – це маленький круглий гаджет з Bluetooth і надширокосмуговими радіочіпами, за допомогою якої можна буде знайти будь-яку річ: смартфон, ключі або автомобіль на стоянці.