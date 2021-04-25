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Компанія Konami дивним чином тизерить щось по Metal Gear Solid

25 квітня 2021, 17:36

У Twitter з'явився обліковий запис техніка Біг Шелл" з MGS 2, який ділиться своїми думками і фотографіями комплексу. І його день народження – 30 квітня.

Metal Gear Solid
Konami тизерить щось по MGS / Twitter

Ні для кого не секрет, що деколи велика японська компанія Konami з недавніх пір взяла курс на мобільні ігри. Її останньою повноцінною грою для великих платформ була" кодзімовска" MGS V 2015 року.

Після цього були тільки мобільні розваги і Metal Gear Survive, яку жоден геймер не може згадувати без здригання. Втім, вже кілька місяців в мережі активно спекулюють чутки, що компанія планує продати права на свої головні серії, зокрема і MGS стороннім розробникам.

Чи правда це – поки сказати важко, але останні кілька тижнів у Твіттері почалося щось схоже на рекламну компанію якоїсь нової гри з серії Metal Gear Solid. У соціальній мережі з'явилася сторінка Тома Олсена, працівника вигаданого очисного заводу Big Shell з Metal Gear Solid 2: Sons of the Liberty, який активно публікує знімки комплексу (зроблені в самій грі). Весь обліковий запис можна було б сприйняти як жарт, якби не ретвіт одного поста офіційним обліковим записом Metal Gear Solid, в якому Тому вказали регулярно перевіряти свій кодек і очікувати "відвідувачів" 30 квітня.

Цікаво, що за лором гри, події Sons of the Liberty закінчуються 30 квітня, і тоді ж, головний герой Райден (Джек) відзначає річницю з моменту першої зустрічі зі своєю дружиною, Розою. Як це все сприймати – поки незрозуміло, але наближається 30 квітня, тому схрещуємо пальці, сподіваючись на те, що готується щось серйозне.

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Нагадаємо, що раніше цього тижня актор Девід Хейтер, добре відомий гравцям за роллю Соліда Снейка, у свіжому інтерв'ю заявив, що чув про потенційну розробку нового ремейка Metal Gear Solid. За словами актора, він довго не сприймав чутки серйозно до тих пір, поки йому нещодавно безпосередньо не написав знайомий Інсайдер. Це повідомлення звернуло актора до вірянина, і тому потенційний рімейк Metal Gear Solid дійсно може статися, принаймні, за його словами.

При цьому Хейтер зазначив, що він і зараз без проблем може відтворити голос будь-якого зі Снейків, будь то молодого Соліда з MGS 1 і 2, Нейкіда з Snake Eater і Peace Walker або Старого Снейка з MGS 4. Однак, з Девідом ніхто не зв'язувався про участь у проєкті.

MGS V: The Phantom Pain - гра, в яку варто зіграти кожному, хто цікавиться іграми

Що ж стосується самого Кодзіми, то, згідно з останніми даними, автор Death Stranding зараз веде переговори з Microsoft про видання його нового проєкту.

Metal Gear Solid Konami Death Stranding Хідео Кодзіма
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