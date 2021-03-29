Компанія Xiaomi презентувала Pro і Ultra-версію флагмана Mi 11

Всі головні деталі Mi 11 Ultra і Mi 11 Pro / Xiaomi

В рамках обіцяної масштабної весняної презентації Xiaomi представила Mi 11 Ultra – найпотужніший телефон компанії, в якому компанія реалізувала всі свої останні напрацювання і гордо назвала "королем Android".

А пару йому склав Mi 11 Pro, який зовні повторює базовий Mi 11, але пропонує ряд поліпшень у порівнянні з молодшою моделлю.

Обидві новинки одержали вигнутий AMOLED-дисплей від Samsung діагоналлю 6.81 дюйма із захисним покриттям Сorning Gorilla Glass Victus, підтримкою HDR10+, частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 3200х1400 точок. Сканер пальця інтегрований в нижню область, а фронталка на 20 Мп красиво врізана в кут.

Зверху – Mi 11 Ultra, а нижче – Mi 11 Pro:

Фішкою Mi 11 Ultra став вбудований в блок камер додатковий дисплей, який можна використовувати як вікно попереднього перегляду для знімання селфі на основну камеру. Також він вміє виводити час, заряд акумулятора і надходять повідомлення.

Ще одна цікава фішка нових флагманів – надшвидка зарядка кремній-кисневої анодної батареї, яка схожа на ті, що використовуються в сучасних електромобілях. Xiaomi стверджує, що такий акумулятор має більш високу щільність зберігання енергії і швидше заряджається.

А ще вони перші у світі отримають систему охолодження з потрійним фазовим переходом – вона використовує новий органічний вуглеводневий матеріал і покращує теплопровідність нібито на 100%. Однак, про реальну ефективність можна буде судити тільки після тестів.

Обидва девайси працюють на топовому процесорі Snapdragon 888 і оснащені стереодинаміки Harman Kardon, USB-C, модулем NFC для безконтактних платежів, Bluetooth 5.2 і адаптером Wi-Fi 6e.

Вартість Xiaomi Mi 11 Pro:

Xiaomi Mi 11 Pro (8 + 128 ГБ) - 4999 юанів (~21 299 грн)

Xiaomi Mi 11 Pro (8 + 256 ГБ) - 5299 юанів (~22 599 грн)

Xiaomi Mi 11 Pro (12 + 256 ГБ) — 5699 юанів (~24 299 грн)

Вартість Xiaomi Mi 11 Ultra:

Xiaomi Mi 11 Ultra (8+256 ГБ) — 5999 юанів (~25 559 грн)

Xiaomi Mi 11 Ultra (12+256 ГБ) — 6499 юанів (~27 699 грн)

Xiaomi Mi 11 Ultra (12+512 ГБ) — 6999 юанів (~29 899 грн)

У продажу Mi 11 Pro і Ultra виявляться найближчим часом. Про надходження телефонів на території України буде повідомлено додатково.