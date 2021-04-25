В Steam дуже швидко набирає популярність нова королівська битва

Naraka: Bladepoint - новий хіт 2021/ Steam

Під час закритого бета-тестування Naraka: Bladepoint в королівській битві одночасно перебували понад 120 тисяч користувачів. Статистику надав портал Steam Charts.

На це, серед усього іншого, вплинули ігрові події з грошовими призами, які розробники влаштували на честь запуску бета-тесту. Бета-тест триватиме до 26 квітня – подати заявку на участь можна на сторінці гри в Steam.

Якщо ви, як і ми, вперше чуєте про даного представника в жанрі "королівської битви", Naraka: Bladepoint являє собою багатокористувацький екшен в стилістиці Стародавнього Китаю, в якому гравці б'ються один з одним на великих аренах. Кожен герой озброєний не тільки власною зброєю, але і гаком-кішкою, яка дозволяє підійматися по вертикальних поверхнях, а також використовувати захватний гак для швидкого переміщення по об'єктах.

Динамічні бої Naraka: Bladepoint проходять на карті, розрахованій на 60 гравців. Основний упор робиться на мобільність, унікальні навички героїв і прийоми з використанням холодного і метальної зброї. Спробувати гру можна до 26 квітня, а її реліз заплановано на літо 2021 року.

Трейлер Naraka: Bladepoint

Раніше ми розповідали про не менш цікавий проєкт Haunted Space – це шутер на космічних кораблях в космосі. Розробники зі студії Italian Games Factory обіцяють захопливий сюжет з безліччю пригод і космічними битвами.

У Haunted Space використовується система другого пілота, завдяки якій гравці зможуть вибрати рівень контролю судном – від аркади до повноцінної симуляції. Крім того, проєкт підтримує функцію відстеження положення очей. Haunted Space створюється для ПК та ігрових консолей поточного покоління (PlayStation 5, Xbox Series X і Series S).