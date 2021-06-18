Культову іграшку 90-х "Тамагочі" перевипустили в новому форматі

В Японії анонсували нові "Тамагочі" / Bandai

Компанія Bandai, яка займається виробництвом відеоігор і іграшок, презентувала розумні годинники Tamagochi Smart – вони дозволяють управляти цифровим вихованцем з зап'ястя. Випуск присвячений 25-річчю культової японської іграшки.

Головним завданням, як в 90-і роки залишається годувати і ростити свого віртуального вихованця і не дати йому померти. Оерім оновленого дизайну, новинка придбала підтримку сенсорного (вихованця можна гладити по екрану) і голосового управління.

При цьому, згідно з офіційним керівництвом, гаджет не розуміє прямі голосові команди – звернення до електронного звірка лише активує деякі сценарії його поведінки. В рамках серії Tamagotchi Smart користувачам будуть доступні нові персонажі і предмети. Поточний час також зображається. Час автономної роботи становить близько 30 годин.

Пристрій буде доступний в рожевому і бірюзовому кольорах, також в обмеженому виданні з'явиться класичний білий колір. Tamagochi Smart спочатку буде поширюватися через лотерею, а продажі почнуться 23 листопада за 7480 єна (~1599 грн). Додаткова функціональність буде підключатися після приєднання фізичних ключів вартістю 1100 єна (~249).

Раніше на цьому тижні компанія LG оголосила про початок продажів в Україні носимого пристрою для очищення повітря LG Puricare, виконаного у формі захисної маски для обличчя. Пристрій призначений як альтернатива саморобним і одноразовим маскам, які в період коронавірусу стали мегапопулярними.

Вартість LG PuriCare – 6999 грн. Купити маску можна в магазинах партнерів: "Алло", "Ельдорадо", "Фокстрот", та інших.