Квінтесенція 25-річної історії – свіжі подробиці Resident Evil Village

Нові деталі Resident Evil Village / Capcom

Для свіжого номера журналу Game Informer підготували ексклюзивне прев'ю Resident Evil Village, де детально розповіли про атмосферу восьмої частини та принципи хорору.

Деякі користувачі вже зробили витримку журналу, а ми тезисно переказали основні моменти. Також не пропустіть майбутню презентацію гри, яка пройде у ніч з 15 на 16 квітня.

Свіжі деталі Resident Evil Village

Capcom бачить Village як кульмінацію 25-річної історії серії, що поєднує в собі класичні геймплейні механіки, хорор і помірний екшен. Завдання стояло наступним чином: "Що працювало для нас у минулому і як ми можемо це покращити?".

Восьма частина розповість історію Ітана Вінтерса, який в сьомій частині був швидше "ходячою камерою", а сюжет зосередився на інших персонажах – проте в Capcom хочуть, щоб він запам'ятався і полюбився фанатам. Гравцям також розкриють темну сторону Кріса Редфілда. Вона проявлялася і раніше, але в куди меншій мірі.

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Село, на території якої розгортаються події гри, є безіменною і поєднує в собі естетичну привабливість з химерною атмосферою жаху. Метою було створити щось естетично приємне і одночасно з цим саме гротескне в історії Resident Evil. Гравці зможуть більше взаємодіяти з оточенням, вивчаючи масштабні для серії відкриті локації – рухати предмети, підійматися на височини або вистрілити в мішок з борошном для відволікання ворогів.

До того ж Capcom істотно поліпшили бойову систему. Сам Ітан став швидше і навчився новим прийомам, але і вороги порозумнішали – вони безшумно пересуваються, влаштовують засідки і іноді нападають групою. Команда попрацювала і над головоломками, зробивши їх цікавими, але не дуже легкими або складними.

Разом з тим полювання на тварин на зразок курок, свиней і коней стане важливою частиною геймплея – м'ясо, яйця та інші подібні речі можна обміняти у торговця на підвищення параметрів. У його асортименті присутні як стандартні товари, так і унікальні поліпшення на зброю. Також розробники вважають, що їм вдалося реалізувати "найкращі загадки і головоломки за всю історію франшизи".

Тим часом до релізу гри залишилося менше ніж місяць – Resident Evil: Village готується до виходу 7 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X з безплатним апгрейдом між поколіннями. До цього очікується реліз другої демоверсії хорора, яка буде містити контент з фінальної збірки гри. Прийдешній демо-епізод буде доступний на всіх платформах.

Resident Evil: Village можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;

В магазині Steam - 1299 гривень.

Трейлер Resident Evil Village

Паралельно в стінах Capcom ведеться робота над ремейком Resident Evil 4. Раніше в цьому році стало відомо, що розробка буде частково перезапущена, що, можливо, призведе до перенесення з 2022 на 2023 рік.

До речі, це вже не перший раз, коли розробку Resident Evil 4 перезапускають – початкова версія гри переросла в першу частину Devil May Cry.