Квінтесенція 25-річної історії – свіжі подробиці Resident Evil Village

Гра виходить 7 травня на ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series з безплатним апгрейдом між поколіннями.
Для свіжого номера журналу Game Informer підготували ексклюзивне прев'ю Resident Evil Village, де детально розповіли про атмосферу восьмої частини та принципи хорору.
Деякі користувачі вже зробили витримку журналу, а ми тезисно переказали основні моменти. Також не пропустіть майбутню презентацію гри, яка пройде у ніч з 15 на 16 квітня.
Свіжі деталі Resident Evil Village
Capcom бачить Village як кульмінацію 25-річної історії серії, що поєднує в собі класичні геймплейні механіки, хорор і помірний екшен. Завдання стояло наступним чином: "Що працювало для нас у минулому і як ми можемо це покращити?".
Восьма частина розповість історію Ітана Вінтерса, який в сьомій частині був швидше "ходячою камерою", а сюжет зосередився на інших персонажах – проте в Capcom хочуть, щоб він запам'ятався і полюбився фанатам. Гравцям також розкриють темну сторону Кріса Редфілда. Вона проявлялася і раніше, але в куди меншій мірі.
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Село, на території якої розгортаються події гри, є безіменною і поєднує в собі естетичну привабливість з химерною атмосферою жаху. Метою було створити щось естетично приємне і одночасно з цим саме гротескне в історії Resident Evil. Гравці зможуть більше взаємодіяти з оточенням, вивчаючи масштабні для серії відкриті локації – рухати предмети, підійматися на височини або вистрілити в мішок з борошном для відволікання ворогів.
До того ж Capcom істотно поліпшили бойову систему. Сам Ітан став швидше і навчився новим прийомам, але і вороги порозумнішали – вони безшумно пересуваються, влаштовують засідки і іноді нападають групою. Команда попрацювала і над головоломками, зробивши їх цікавими, але не дуже легкими або складними.
Разом з тим полювання на тварин на зразок курок, свиней і коней стане важливою частиною геймплея – м'ясо, яйця та інші подібні речі можна обміняти у торговця на підвищення параметрів. У його асортименті присутні як стандартні товари, так і унікальні поліпшення на зброю. Також розробники вважають, що їм вдалося реалізувати "найкращі загадки і головоломки за всю історію франшизи".
Тим часом до релізу гри залишилося менше ніж місяць – Resident Evil: Village готується до виходу 7 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X з безплатним апгрейдом між поколіннями. До цього очікується реліз другої демоверсії хорора, яка буде містити контент з фінальної збірки гри. Прийдешній демо-епізод буде доступний на всіх платформах.
Resident Evil: Village можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.
- В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;
- В магазині Steam - 1299 гривень.
Трейлер Resident Evil Village
Паралельно в стінах Capcom ведеться робота над ремейком Resident Evil 4. Раніше в цьому році стало відомо, що розробка буде частково перезапущена, що, можливо, призведе до перенесення з 2022 на 2023 рік.
До речі, це вже не перший раз, коли розробку Resident Evil 4 перезапускають – початкова версія гри переросла в першу частину Devil May Cry.