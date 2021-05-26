LEGO презентувала найбільший набір за всю свою історію

LEGO показала найбільший набір / Lego.com

Данська компанія LEGO Group презентувала карту світу з 11 695 деталей. Конструктор увійшов в лінійку LEGO Art і дозволить відтворити у форматі настінного панно карту світу за допомогою нових 2D деталей.

В компанії відзначили, що це найбільший набір з коли-небудь випущених, а розмір зібраної карти складе 104х65 см. Карта являє собою 40 пластин з кольоровими тайлами, які встановлюються в комплектну рамку з кріпленням до стіни.

Карту можна зібрати трьома способами, розмістивши по центру Азію з Європою, Південну і Північну Америки або Тихий океан, а потім кастомізувати її, додаючи свої власні візерунки або, наприклад, обриси пам'яток.

"Ми знаємо, що наші дорослі шанувальники люблять подорожувати, але багато хто не може дозволити собі це вже більше як рік. Ми вирішили, що немає кращого способу допомогти досліджувати світ, перебуваючи в комфортних домашніх умовах, ніж дозволити їм згадувати про поїздки і планувати нові, збираючи і перебудовуючи цей набір", – говорить Фьорелла Гроувз, творчий керівник напрямку LEGO Art.

Ще один цікавий момент – скрасити процес складання допоможуть розповіді сучасних мандрівників, які зібрані в унікальному подкасті. Розповідями про свої пригоди поділилися, наприклад, данський мандрівник Торбйорн Педерсен, який відвідав всі країни світу за одну безперервну подорож без перельотів, а також блогер-мандрівниця Сязвані Баумгартнер, яка відвідала найвіддаленіші куточки планети.

Продажі Lego "Карта світу" стартують 1 червня по всьому світу, в тому числі в Україні. Вартість – 8599 грн.

До цього рекордсменом вважалася модель Колізею з більш ніж 9000 деталей, яка в точності повторює справжній амфітеатр. У зібраному вигляді вісь будівлі становить близько 187 метрів, а висота стін варіюється в різних частинах від 48 до 50 метрів.