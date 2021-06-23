Маленький невдаха: Apple зняла з виробництва iPhone 12 mini

Apple зняла з виробництва iPhone 12 mini / Reuters

Як передає дослідницька компанія TrendForce, Apple припинила виробництво iPhone 12 mini, найкомпактнішої і найдоступнішої моделі актуальної лінійки. Всьому виною недостатня популярність моделі у покупців.

Такі дані надійшли від інформаторів з ланцюжка поставок, проте їх поки не підтвердили великі ЗМІ, на кшталт Bloomberg. Втім, про низький попит на iPhone 12 mini повідомляли вже далеко не один раз. Попередні повідомлення вказували, що продажі 5,4-дюймової моделі склали лише 5% від загального модельного ряду.

Проте апарат все ще доступний в роздробі і у постачальників. В українському роздробі пропозиції на iPhone 12 mini починаються від 20 000 грн, що на 3-4 тисячі дешевше базової моделі. Плюс в тому, що з часом ця міні-модель може стати колекційною, і, як результат, підскочити ціною. Нагадаємо її характеристики:

5,4-дюймовим дисплей,

стандартна і ширококутна камери (обидві — 12 Мп),

процесор Apple A14,

4 Гб оперативної пам'яті,

64 Гб вбудованої пам'яті,

підтримка 5G.

Залишається загадкою, чи закрила Apple напрямок повністю або продовжить його розвивати. За даними аналітиків, компанія все ж представить iPhone 13 mini в майбутній лінійці, але відмовиться від моделі в майбутніх поколіннях. Прем'єра новинок цього разу відбудеться в традиційні терміни – у вересні.

Раніше ми повідомляли про те, що iPhone 12 визнаний найбільш продаваним смартфоном у світі. Згідно з даними Counterpoint Technology Market Research, в першому кварталі 2021 року Apple продемонструвала найкращі показники продажів, як за обсягом, так і за вартістю.

За ним слідує iPhone 12 Pro Max, а на третьому і четвертому місці – iPhone 12 Pro і iPhone 11 відповідно. Зі світу "зелених роботів" найпопулярнішою моделлю виявився бюджетний Redmi 9A. Попит також мали Redmi 9, Galaxy A12, Redmi Note 9, Galaxy A21S і Galaxy A31.