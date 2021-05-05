Resident Evil Village оцінили нижче RE7: плюси та мінуси нової частини

У мережі з'явилися огляди RE Village / Capcom

Сьогодні спало ембарго на публікацію рецензій на очікуваний хорор Resident Evil Village – найважливіший проєкт для Capcom і, можливо, головний у цьому все ще ковідному році

Як всі і припускали, гра успадкувала дуже багато від Resident Evil 4, навіть занадто. Village зовсім не страшна, але темп розповіді і грамотність чергування хорору, екшну і пазл-елементів пішли набагато далі вперед

На Metacritic і OpenCritic у неї 84 і 85 балів відповідно.

VGC – "Village – дивовижний монстр-франкенштейн з RE4 і RE7. Вона довше попередніх частин і, як не дивно відчувається набагато більш акуратною і вилизаною шляхом постійно змінюючись декорацій навколо гравця і геймплейних ситуацій. Зворотною стороною монети такого гібридного підходу є деяка нерівномірність і менша напруга, особливо у відносно слабкому першому акті"

Ігроманія – "Розробники Resident Evil Village, звичайно, збиралися створити "абсолютно нову гру в жанрі хорор", проте надмірна кількість запозичень сильно б'є по новизні. А незграбний геймплей, майже без змін перекочував з сьомої частини, ну ніяк не може лягти в основу шедевра на всі часи. Не думаю, що ви пошкодуєте про час, проведений за RE8, але найкращою (або хоча б найулюбленішою) грою серії вона навряд чи стане"

DTF – "Інтрига в сюжеті підігрівається аж до самого кінця. У всій серії Village, мабуть, найдикіша і неприборкана. Ітан всю гру лається матом і не розуміє, що взагалі відбувається – так само як і ви. Перевертні на конях, вампіри в замку, величезний дід з молотом, Бос, що керує металом, як Магнето... Екшену в Village взагалі набагато більше, ніж в сьомій частині, і, завдяки різноманітності ворогів, він не втомлює. Секретних місць, як і головоломок, в грі взагалі багато. Якісь з них позначаються на карті, а якісь доведеться шукати самому..."

TheGamer – "Нова частина Resident Evil є сміливим омажем на класичну четверту частину з 2005 року. Village – це ще один геніальний хід від Capcom на ґрунті її сучасних амбіцій щодо франшизи, які, нарешті, пройшли повне коло. Погляд від першої особи був об'єднаний з темпами та ідеями Resident Evil 4, щоб ігровий процес відчувався одночасно свіжо і злегка знайомо. Це фантастична гра, яка не позбавлена недоліків"

Редактор видання PC Magazine своєю чергою приділив окрему увагу оптимізації на ПК. Гра запускалася з максимальними настройками графіки в 4к на системі з Ryzen 5 3600x, NVIDIA RTX 3070 і 24 GB оперативної пам'яті. Для досягнення стабільних 60 FPS довелося знизити дозвіл до 2160p, і зменшити якість тіней і відбивань. Автор також відзначив дивні проблеми з продуктивністю в деяких локаціях, які неможливо усунути, знизивши якість зображення.

А тим часом до релізу гри залишається всього нічого – Resident Evil Village готується до виходу 7 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X з безплатним апгрейдом між поколіннями. Події "вісімки" розгортаються через кілька років після фіналу сьомої частини. Ітан і Мія зустрічаються з Крісом Редфілдом, чиї дії призводять до того, що Ітан опиняється в загадковому і засніженому селі.

Resident Evil: Village можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;

В магазині Steam - 1299 гривень.

Крім того, влітку всі володарі Resident Evil Village отримають Resident Evil Re:Verse – мультиплеєрний проєкт за мотивами Resident Evil. А якщо ви хочете ознайомитися з передісторією восьмої частини, недавно Capcom опублікувала відповідний ролик.