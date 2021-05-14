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Mass Effect Legendary Edition надійшов у продаж: що потрібно знати перед покупкою

14 травня 2021, 21:15

Придбати ремастер всієї трилогії Mass Effect можна для PC, PlayStation 4 і Xbox One.

Mass Effect
Як покращала трилогія Mass Effect / BioWare

Слідом за прем'єрою консольних версій Mass Effect Legendary Edition, який відбулася опівночі, збірник дістався і до власників PC – він доступний в цифрових магазинах Steam і Origin.

Legendary Edition – це ремастер трилогії Mass Effect. В цілому зміни не те щоб виняткові, але тепер набагато простіше долучитися до культової серії, оскільки гру помітно осучаснили.

Де купити і скільки коштує

Чи не унікальний випадок для нашого ринку, але в Україні дискове видання продається на 200 грн дешевше цифрового. Офіційні партнери Sony і Microsoft в Україні пропонують придбати Legendary Edition за 1999 грн, тоді як в інтернет-магазинах неофіційних постачальників збірник можна урвати ще на 150-200 грн дешевше.

Ціни ж на цифрові видання наступні:

* Microsoft за замовчуванням продають свої продукти відразу в доларах.

Яким вийшов ремастер

Судячи з перших відгуків – винятковим. Основні переваги в очах журналістів Mass Effect Legendary Edition перейняла в оригінальних ігор: тонна контенту, опрацьовані персонажі, захопливий сюжет і так далі. Серед недоліків автори оглядів виділяють вік трилогії, який не приховати підтяжками графіки, і малу в порівнянні з оригінальною Mass Effect кількість поліпшень в сиквелі і триквелі.

Втім, попри розкид оцінок, висновок у журналістів в оглядах приблизно один: Mass Effect Legendary Edition на сьогодні – один з найкращих способів долучитися до знаменитої науково-фантастичної трилогії.

В Україні та інших країнах СНД, щоправда, через першу Mass Effect виникла неприємна ситуація: EA включила до збірки озвучку з "Золотого видання". Пограти в ремастер з англійською озвучкою і російським текстом, принаймні зараз, просто неможливо. Або повністю англійською, або повністю російською.

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Як покращала трилогія Mass Effect

З технічних подробиць гравців чекають: підвищений дозвіл і частота кадрів, перероблені моделі персонажів, текстури, поліпшені шейдери і ефекти. Вся трилогія тепер запускається через єдиний клієнт, а редактор персонажа буде загальним.

Найбільше зусиль у BioWare пішло на першу частину, реліз якої відбувся ще у 2007 році. Для неї, окрім поліпшеної графіки, заявлені підвищена деталізація локацій, нові мініігри та інтерфейс, а битви помітно поміняються – родоначальниця серії була більше RPG, ніж наступні дві частини. Це "скоригували".

Що ще змінили:

  • Трилогію підігнали під 4K-дозвіл і додали підтримку технології HDR;
  • Розміри текстур збільшили до 16 разів, аби картинка мала гарний вигляд на 4K-дисплеї;
  • Анімації не змінювали, але виправили всі проблеми з ними;
  • Покращили битви з босами і штучний інтелект супротивників
  • Движок залишили колишнім – це Unreal Engine 3. Перенесення гри на Unreal Engine 4 по бюджету був би порівнянний з розробкою з нуля;
  • Всі кінематографічні вставки також підтягнули в плані дозволу;
  • Розробники часто поверталися до старих концепт-артів і намагалися створити те саме початкове бачення гри;
  • PC-версію перевели на DirectX 11, додали універсальні налаштування графіки для всіх трьох частин.

Тим часом у стінах BioWare ведеться активна робота над наступною грою по всесвіту Mass Effect. У гри також немає навіть приблизної дати виходу, а її розробка знаходиться ще на дуже ранній стадії. Однак, над проєкт працює "команда ветеранів Bioware", що, безумовно, має надати оптимізму фанатам франшизи.

Очікується, що дії нової частини розгорнуться через кілька сотень років після завершення третьої частини, а каноном буде вважатися вибір Шепарда "знищення" – її наслідки призводили до загибелі синтетиків і технологій органіків. Реліз гри відбудеться у 2023-24 році для ПК і консолей нового покоління.

Mass Effect
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