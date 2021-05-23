Матчі 5 на 5 і карта "Монте-Карло": що показали на стрімі по Overwatch 2

Нові подробиці Overwatch 2 / Blizzard

Розробники з Blizzard провели 2-годинну пряму трансляцію, в рамках якої поділилися подробицями PvP змагального шутера Overwatch 2. Автори не тільки розповіли, що скоротять команди до "5 на 5", а й показали нові карти.

Дещо згадували або мигцем показували ще на конференції BlizzConline, а тепер на багатьох темах зупинилися докладніше. Blizzard підкреслює, що гра не завершена, а тому деякі нюанси можуть змінитися.

Головне зі стріму:

На відміну від першої частини, матчі в Overwatch 2 будуть проходити між двома командами по п'ять чоловік, а не по шість-танк, два саппорти і два штурмовики;

На думку розробників, тепер, коли кількість гравців в команді зменшилася, в кожному матчі кожен учасник виконує більш важливу роль в битві. У студії пробували і матчі "7 на 7", але зрозуміли, що вони працюють не так добре;

Баланс в шутері довелося значно переробити-кожна серйозна зміна тягло за собою ще кілька;

Танків стане складніше відштовхнути, штурмовики будуть рухатися швидше, а саппорти навчаться пасивному відновленню здоров'я (як у Ангела);

З змагальної гри приберуть всі карти формату" захоплення точок "– Ханамуру, КБ Вольської, Храм Анубіса, Париж і місячну колонію " Горизонт";

У гармати Вінстона з'явився режим альтернативного вогню, що дозволяє робити один далекобійний залп;

Райнхардт зможе випускати по два вогненних удари, а також навчиться скасовувати ривок;

Захисний і дистанційний бар'єр Зорі матимуть загальний час на відновлення і два заряди;

Мей більше не зможе заморожувати намертво, тепер героїня буде лише сповільнювати супротивників (та ж ситуація може статися і з Маккрі).

Нижче можна побачити геймплейні ролики, присвячені п'яти картам:

Ріо:

Нью-Йорк:

Рим:

Торонто:

Монте-Карло:

Також у Blizzard розповівши, що новий режим "Натиск", в якому гравці будуть боротися за контроль над роботом в центральній частині карти, щоб почати штовхати його в бік бази противника, зазнає деякі зміни у зв'язку з новою структурою команд.

Крім того, розробники працюють над ще одним новим режимом, а режим "захоплення точок" пропаде з змагального плейлиста Overwatch 2. На заміну йому прийде новий режим. Однак існуючі карти для "захоплення точок" як і раніше будуть іграбельними.

Дата виходу Overwatch 2 все ще не відома. Гра вийде не раніше 2022 року.