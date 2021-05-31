Meizu презентувала свої перші смарт-годинники: з NFC і вбудованою SIM-картою

Анонсовано розумний годинник Meizu Watch / Meizu

Компанія Meizu провела презентацію перших розумних годинників Meizu Watch. Вони отримали корпус з алюмінію і гіпоалергенної кераміки, а також 46-мм циферблат, покритий Gorilla Glass.

Інформація виводиться на 1.78-дюймовий AMOLED-дисплей з максимальною яскравістю 500 ніт. У новинки також є датчики пульсу і насиченості крові киснем з можливістю постійного відстеження.

В основу Meizu Watch ліг процесор Snapdragon Wear 4100 з 1 ГБ оперативної і 8 ГБ постійної пам'яті для зберігання додатків і музики. Крім того, смарт-годинник оснащений модулем NFC для безконтактних платежів і чіпом eSIM для дзвінків і СМС без сполучення зі смартфоном. Встановлений тут і вібромотор mEngine.

Meizu Watch завдяки акумулятору місткістю 430 маг здатна працювати до 36 годин, а завдяки технології mCharge на зарядку до 35% підуть 15 хвилин, а на повну – 45 хвилин. Новинка пропонується з модернізованою версією FlymeOS, яка включає себе інтелектуальну систему оптимізації OneMind і голосовий асистент Aicy.

З цікавих функцій варто відзначити роботу жестами, функції цілодобового вимірювання пульсу і насичення крові киснем, зображення повідомлень і управління музичним плеєром, а також камерою на смартфоні з виведенням картинки на дисплей годинника. Крім того, є функції керування автомобілем.

У Китаї Meizu Watch почнуть продавати першого червня за 1499 юанів (~6499 грн), а пізніше вони з'являться на AliExpress і інших майданчиках.

У березні цього року Meizu презентувала серію флагманів нового покоління Meizu 18, в яку входять дві моделі – базовий Meizu 18 і Meizu 18 Pro під управлінням операційної системи Android 11.

Обидві новинки отримали топовий процесор Snapdragon 888 і AMOLED-дисплей від Samsung зі швидкісним підекранним сканером пальця і частотою оновлення 120 Гц.