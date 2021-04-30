В магазині Steam почався великий розпродаж з хорошими знижками

Тут і дві Persona, і маса Final Fantasy, і Devil May Cry, і Death Stranding, і багато інших проєктів.
В онлайні-магазині компанії Valve Steam на цілий тиждень стартував тематичний розпродаж "Золотий тиждень", в рамках якого ігри японських розробників можна купити зі значними знижками
Тут і дві Persona, і маса Final Fantasy, і Devil May Cry, і Death Stranding, і багато інших хітів. До того ж в магазині проходять і інші акції на кшталт Дня "Зоряних воєн" – їх ми також враховуємо.
Вигідні пропозиції в Steam:
- Death Stranding — 719 грн (замість 1799 грн)
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain — 134 грн (замість 537 грн)
- Metal Gear Rising: Revengeance — 215 грн (замість 860 грн)
- Devil May Cry 5 — 639 грн (замість 799 грн)
- NieR: Automata — 233 грн (замість 466 грн)
- Final Fantasy XV — 350 грн (замість 799 грн)
- Tekken 7 — 81 грн (замість 540 грн)
- Persona 5 Strikers — 1439 грн (замість 1799 грн)
- Tales of Vesperia: Definitive Edition — 108 грн (замість 549 грн)
- The Evil Within — 130 грн (замість 269 грн)
- The Evil Within 2 — 349 грн (замість 699 грн)
- Street Fighter V — 179 грн (замість 449 грн)
- Зоряні Війни Джедаї: Полеглий Орден — 599 грн (замість 1199 грн)
- Потрійний Комплект EA Star Wars — 1541 грн (замість 3797 грн)
Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.
Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 і не тільки.