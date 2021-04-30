В магазині Steam почався великий розпродаж з хорошими знижками

У Steam почався "Золотий тиждень" / Valve

В онлайні-магазині компанії Valve Steam на цілий тиждень стартував тематичний розпродаж "Золотий тиждень", в рамках якого ігри японських розробників можна купити зі значними знижками

Тут і дві Persona, і маса Final Fantasy, і Devil May Cry, і Death Stranding, і багато інших хітів. До того ж в магазині проходять і інші акції на кшталт Дня "Зоряних воєн" – їх ми також враховуємо.

Вигідні пропозиції в Steam:

Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.

Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 і не тільки.