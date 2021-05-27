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Microsoft обіцяє випустити абсолютно нове покоління Windows

27 травня 2021, 05:03

Система отримає великі зміни інтерфейсу, новий магазин додатків і багато іншого.

Офіційний логотип Windows 10
Microsoft тизерить "наступне покоління Windows" / The Verge

Глава Microsoft Сатья Наделла на відкритті конференції для розробників Build 2021 розповів, що компанія готує абсолютно нове покоління Windows. За його словами, прийдешнє оновлення системи стане найважливішим за останні десять років.

Показово, що Наделла не говорить саме про Windows 10, як він це зазвичай робить, а просто про "наступне покоління" Windows. Таке формулювання може натякати, що компанія готує зміни в брендингу.

За словами глави Microsoft, нововведення, серед усього іншого, розширить економічні можливості розробників. Останні місяці компанія готує оновлення магазину додатків для Windows, а також великі косметичні перетворення "десятки". The Verge припускає, що глава Microsoft веде мову щодо цифрового магазину компанії, який стане більш вигідним для розробників продуктів під Windows.

Дуже скоро ми розповімо деталі одного з найбільших оновлень Windows за останнє десятиліття, аби відкрити більше можливостей для розробників і творців. Я сам займався його тестуванням останні кілька місяців і дуже вражений новим поколінням Windows.

Ми обіцяємо вам наступне: ми створимо більше можливостей для кожного розробника Windows і залучимо кожного творця, який шукає найбільш інноваційну, нову, відкриту платформу для побудови, поширення і монетизації додатків – зазначив Наделла.

Нагадаємо, що не так давно Microsoft відмовилася від розвитку Windows 10x, яка спочатку замислювалася для пристроїв з подвійним дисплеєм. Всі напрацювання компанія вирішила перенести в попередні збірки традиційної операційної системи.

Наступний великий апдейт для Windows 10 під кодовою назвою Sun Valley повинен вийти восени. У ньому Microsoft вперше перемалює іконки в Windows з часів 95-ї версії, видозмінить меню" Пуск", вбудовані програми і Провідник Windows.

Microsoft Windows операційна система Windows 10
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