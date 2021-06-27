Microsoft докладніше розповіла про підтримку Android-додатків на Windows 11

Android-додатки працюють на Windows 11 без допомоги емуляторів / Microsoft

У четвер Microsoft презентувала операційну систему наступного покоління – Windows 11. Вона запропонує користувачам ряд нововведень в порівнянні з "десяткою". Одним з них стала підтримка Android-додатків, які користувачі будуть ставити прямо з Магазину Microsoft.

Виявилося, що мова йде не про простий емулятор, а про повноцінну нативну підтримку – це стало можливим завдяки співпраці з Intel і її технології Bridge, яка являє собою посткомпілятор. Він в реальному часі переводить додатки, скомпільовані для платформ, відмінних від х86, в інструкції x86.

Крім того, в роботі Android-додатків допоможе підсистема Windows Subsystem for Android (WSA), яка нагадує аналогічну (WSL) для Linux. Програми Android запускаються всередині віртуальної машини. Програми будуть сумісні з клавіатурою, мишею, тачскріном, стилусом і Bluetooth-гарнітурою.

Що важливо, компанії не збираються обмежувати функціонал тільки процесорами Intel – компілятор підтримує всі платформи х86. "Intel вважає важливим надати цю можливість кожному, тому технологія Intel Bridge розроблена для підтримки всіх платформ x86, включаючи AMD", – заявили в Intel.

Більш того, в Microsoft підкреслили, що нова функція буде доступна взагалі для всіх постачальників мікросхем, зокрема Arm, але поки незрозуміло, наскільки добре додатки покажуть себе на інших архітектурах. Загалом функціонал нагадує динамічний двійковий транслятор Apple Rosetta. Цікаво, що з недавнього часу компанія якраз почала переходити з чіпів Intel на власні Apple Silicon (M1).

Раніше Microsoft розповіла, які функції та програми зникнуть з Windows 11. Дізнатися про сумісність свого пристрою з новою системою можна через фірмову утиліту Microsoft.